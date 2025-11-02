امروز و به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، رزمایشی در مرکز صدا و سیمای مرکز استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با توجه به بالا بردن ضریب امنیتی همکاران در مواقع اضطراری و نیاز به تخلیه فوری ساختمان شبکه، مانور عملیاتی تخلیه اضطراری ساختمان مرکز خراسان شمالی به همت معاونت صیانت و حفاظت مرکز، سازمان هلال احمر و سازمان آتش نشانی برگزار گردید.

این عملیات ابتدا با صدای شبیه سازی شده انفجار و به صدا در آمدن آژیر‌های خطر آغاز با اعلام تخلیه فوری همکاران از داخل ساختمان به محوطه ادامه پیدا کرد.

سپس با ایجاد آتش بزرگی در محوطه مرکز بصورت محافظت شده، نیرو‌های آتش نشانی با کمک همکاران صیانت و حفاظت مرکز وارد عمل شده با نصب شیلنگ اقدام به خاموش کردن آتش نمودند.

در ادامه نیز نیرو‌های امدادی هلال احمر با ورود آمبولانس‌های خود و برپا نمودن چادر صحرایی اقدامات لازم را انجام داده و این عملیات را همراهی کردند.

هدف از اجرای این رزمایش، افزایش توان واکنش سریع هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و تداوم پخش برنامه‌ها در شرایط اضطراری است