معرفی هیأت داوران سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران
دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر مازندران از معرفی هیأت داوران و آغاز رقابت ۱۳ اثر نمایشی از ۱۷ تا ۲۰ آبان در ساری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
دبیر سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران از معرفی هیأت داوران بخشهای رقابتی این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: ۱۳ اثر نمایشی شامل ۹ اثر صحنهای و ۴ اثر خیابانی در این دوره به رقابت خواهند پرداخت.
امیرحسین فلاحتپیشه گفت: بهنام تشکر، امید سهرابی و محمودرضا رحیمی داوری آثار راهیافته به بخش رقابت صحنهای و خیابانی این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.
وی افزود: پس از اعلام جدول اجراها، گروههای شرکتکننده در بخش صحنهای از هفدهم آبان در تالار مرکزی، بلکباکس و سالن آمفیتئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به روی صحنه خواهند رفت و آثار بخش خیابانی نیز در محوطه تالار مرکزی ساری به رقابت میپردازند.
دبیر جشنواره با اشاره به زمان برگزاری این رویداد هنری خاطرنشان کرد: سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان مازندران از ۱۷ تا ۲۰ آبانماه جاری در ساری برگزار میشود.
این جشنواره با حضور هنرمندان تئاتر از سراسر استان، فرصتی برای نمایش آثار جدید و تبادل تجربیات هنری در حوزه نمایشی مازندران فراهم میکند.