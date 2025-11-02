پخش زنده
آمادگی رزم یگانهای پهپادی سجیل نیروی زمینی سپاه توسط فرمانده کل سپاه مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه ارزیابی آمادگی رزم ردههای نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال و شمالغرب کشور، مانور پهپادی توسط یگان های پهپادی سجیل نیروی زمینی سپاه در حضور سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سردار کرمی فرمانده این نیرو برگزار شد.
در جریان این مانور فرمانده کل سپاه ضمن ارزیابی عملکرد ردههای نیروی زمینی سپاه، آمادگی و توان رزم آنها را مورد بررسی قرار داد.