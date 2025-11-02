فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۵ هزار و ۴۰ بسته شکلات خارجی قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ توحید فارسی اظهار داشت:در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز ماموران پلیس آگاهی در حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و آن را جهت بررسی متوقف کردند.

وی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از سواری پژو مقدار ۵ هزار و ۴۰ بسته انواع شکلات خارجی قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی افزود:برابر نظریه کارشناسان امر ارزش ریالی کالا‌های مکشوفه ۴ میلیارد ریال برآورد و یک نفر در این زمینه دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی مراغه گفت: مبارزه با قاچاق در دستور کار پلیس قرار داشته و مردم عزیز در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک حتما با ۱۱۰ تماس داشته باشند.