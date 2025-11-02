پخش زنده
رویداد استانی گفتوگوی اجتماعی با تشکلهای دانشآموزی با حضور استاندار لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛گفتوگوی صمیمی مسئولان با تشکلهای دانشآموزی در آستانه ۱۳ آبان / تأکید بر تقویت نقشآفرینی نوجوانان در توسعه استان
استاندار لرستان گفت:هشتمین رویداد استانی گفتوگوی اجتماعی با حضور تشکلهای دانشآموزی فرصتی برای تبادل نظر صمیمانه میان مسئولان و دانشآموزان در زمینه بهبود شرایط آموزشی، اجتماعی و فرهنگی استان بود.
سید سعید شاهرخی، در حاشیه ی هشتمین رویداد استانی گفتوگوی اجتماعی و نشست هماندیشی با تشکلهای دانشآموزی، با تبریک فرا رسیدن یومالله سیزدهم آبان، افزود: در آستانه ی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در گرامیداشت نقشآفرینی تاریخی دانشآموزان در سال ۵۷، این نشست با حضور جمعی از دانشآموزان دختر و پسر فعال در تشکلهای مختلف برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، دانشآموزان دیدگاهها و دغدغههای خود را درباره ارتقای کیفیت آموزش، بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی، و توسعه متوازن استان مطرح کردند .
استاندار لرستان گفت: مقرر شد این جلسات بهصورت منظم و مستمر برگزار شود تا زمینه برای پرورش نسل آگاه، پرسشگر و مشارکتجو بیش از گذشته فراهم شود.