کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی اسکو با هدف پایش رشد و ارائه راهکار‌های مدیریتی از مزارع کلزای مناطق ایلخچی و کردلر در این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در راستای نظارت مستمر بر مزارع و بهبود عملکرد محصول تیمی متشکل از کارشناسان زراعت و حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسکو از سطح زیر کشت کلزا در مناطق ایلخچی و روستای کردلر بازدید میدانی به عمل آوردند.

فرشبافیان مدیر جهاد کشاورزی اسکو اظهار داشت:در این بازدید موارد متعددی از جمله روند رشدی بوته‌ها، وضعیت تغذیه کودی و همچنین کیفیت کنترل علف‌های هرز و آفات به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: بر این اساس توصیه‌های فنی لازم درباره زمان دقیق اجرای آبیاری دوم و چگونگی تامین تغذیه بهینه در اختیار کشاورزان قرار گرفت تا محصول بتواند مرحله حساس زمستان‌گذرانی را با موفقیت پشت سر بگذارد.

مدیر جهاد کشاورزی اسکو هدف اصلی از این گونه بازدید‌های میدانی را پایش مستمر مزارع، افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش خسارات ناشی از تنش‌های زیستی و غیرزیستی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این همراهی کارشناسی نقش موثری در تضمین اقتصادی‌بودن کشت و موفقیت نهایی کشاورزان منطقه خواهد داشت.