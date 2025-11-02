پخش زنده
به علت تداوم آلودگی هوا فعالیت ادارات، دانشگاهها و مدارس ۶ شهرستان خوزستان فردا ۱۲ آبان با تاخیر آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان و دانش آموزان
ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ساعت آغاز فعالیت مدارس و دانشگاهها در تمامی مقاطع تحصیلی در این شهرستانها ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین شده است، ادامه داد:صبح فرداتصمیم نهایی در خصوص احتمال غیر حضوری شدن مدارس و تعطیلی ادارات در شهرهای آلوده اتخاذ خواهد شد.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان خاطر نشان کرد: دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند و نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
اشرفی گفت: از شهروندان گرامی درخواست میشود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.