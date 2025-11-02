وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به تبریز با پدر احمدرضا بیضایی زندانی ایرانی در ترکیه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،سید عباس عراقچی در جریان سفر به تبریز برای دومین بار در سه ماه گذشته با پدر احمدرضا بیضایی زندانی در ترکیه دیدار کرد و پای صحبت‌های این پدر شهید نشست.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار گزارشی از پیگیری‌های این وزارتخانه را ارائه کرد و افزود: وزارت امور خارجه از همه ابزار‌های خود برای آزادی ایشان استفاده خواهد کرد.

احمدرضا بیضایی نویسنده و از اساتید دانشگاه ایرانی در ترکیه ۲۵ بهمن ماه سال گذشته و در حالی که به‌همراه خانواده خود در فرودگاه استانبول منتظر پرواز تهران بود توسط پلیس این کشور دستگیر شد.