سوزارا: آینده والیبال زنان ایران روشن است
رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا گفت: عملکرد بازیکنان ایران را واقعا تحسین میکنم، شما هنوز جوانید و آیندهای روشن در پیش دارید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رامون سوزارا، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا پس از دیدار ایران و فیلیپین در جمع بازیکنان و کادر فنی تیم زیر ۱۶ سال دختر کشورمان حاضر شد و اظهار داشت: میخواهم ابتدا قهرمانی دختران و پسران زیر ۱۸ سال ایران را در بازیهای آسیایی بحرین تبریک بگویم؛ عملکردشان فوقالعاده بود و همه باید به این موفقیت افتخار کنند.
وی گفت: تقوی از دوستان من است و ارتباط خوبی با او دارم، من عملکرد بچهها را واقعا تحسین میکنم. شما هنوز جوانید و آیندهای روشن در پیش دارید.
رئیس فدراسیون والیبال فیلیپین افزود: مسابقات زیر ۱۸ سال قهرمانی آسیا، سال آینده برگزار میشود و مطمئنم شما قهرمانان سال آینده خواهید بود. از باخت امروز ناراحت نباشید؛ این تجربه بخشی از مسیر شماست. شما جوانید و پتانسیل زیادی دارید.
رامون با این پیام دلگرمکننده، بر تلاش مستمر و آینده روشن والیبال جوانان ایران تاکید کرد و به بازیکنان و سرمربیان انرژی و انگیزه داد.
محمود افشاردوست و محمد شاهمیری دو عضو ایرانی کمیته کنترل مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا نیز رامون را در این دیدار همراهی کردند.