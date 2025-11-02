به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ادوین لیوا، سرمربی تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر فیلیپین پس از پیروزی سه بر صفر شاگردانش مقابل ایران، اظهار داشت: تیم ایران واقعا تیم قدرتمندی است. از قبل برای رویارویی با آنها آماده شده بودیم، حتی با وجود اینکه زمان کمی برای تمرین داشتیم. می‌دانستیم که ایران در رده زیر ۱۸ سال نیز عملکرد خوبی داشته است، به همین دلیل تمرکزمان را روی این بازی گذاشتیم. در ابتدا فقط امیدوار بودیم بتوانیم یک ست را ببریم، اما در ادامه روند بازی خوب پیش رفت و با وجود اینکه تیم ایران مبارزه سختی را به نمایش گذاشت، توانستیم پیروز شویم.

وی درباره عملکرد تیم خود افزود: بازیکنانم امروز عملکرد خوبی داشتند. هرآنچه را که برایش برنامه‌ریزی کرده بودیم، به‌خوبی در زمین اجرا کردند. برای این بازی آماده بودیم و امیدواریم بتوانیم برابر سایر تیم‌ها نمایش قابل قبولی داشته باشیم.

سرمربی تیم زیر ۱۶ سال دختر فیلیپین درباره قضاوت مسابقه نیز گفت: در داوری چند صحنه وجود داشت که درباره آنها کمی تردید داشتیم، اما اشتباهات در هر دو طرف رخ داد و در مجموع داوری را منصفانه می‌دانم. داوران بسیار محترم و دقیق بودند و قضاوت کلی مسابقه خوب انجام شد.

ادوین لیوا در پاسخ به این سوال که چالش‌برانگیزترین بخش بازی چه بود، افزود: پیش از آغاز مسابقه، چند بازیکن تیم دچار مصدومیت و درد‌های عضلانی شدند، اما با تلاش فیزیوتراپ تیم و برنامه‌های تمرینی صبح امروز، توانستیم وضعیت آنها را بهبود دهیم و بدون مشکل وارد مسابقه شدند.