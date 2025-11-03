با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، معاون راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران، مشاور مدیر عامل، مدیر منطقه و مسئولان آذربایجان شرقی عملیات اجرایی برگردان از کابل مسی به فیبر ملی بازار بزرگ تبریز شروع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، با حضور رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، معاون راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران، مشاور مدیر عامل، مدیر منطقه، مدیرکل میراث فرهنگی و جمعی از معاونین و مدیران استان عملیات اجرایی برگردان از کابل مسی به فیبر ملی بازار بزرگ تبریز شروع شد.

شهبازی در مراسم آغاز عملیات برگردان از کابل مسی به فیبر ملی بازار بزرگ تبریز از اقدامات انجام یافته در راستای اجرای پروژه برگردان در بازار بزرگ سرپوشیده جهان که جزو گنجینه هنر معماری ایران و آثار ثبت شده در یونسکو به شماره می‌رود گزارشی ارائه داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیم‌های مسی ۸۹۰۰ مشترک تلفن ثابت مشغول بکار در بازار بزرگ تبریز جمع آوری و با تغییر بستر ارتباطی و حفظ شماره‌های فعلی آنان تا شش ماه آینده به فیبر ملی برگردان می‌شوند.

وی افزود: با اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی و چشم انداز بصری این مجموعه، بخشی از مشکلات ارتباطات مخابراتی آن هم مرتفع می‌گردد.