تحلیلگر سیاسی، گفت: هدف اصلی امریکا از تجاوز به کشورها، چپاول و غارت سرمایه کشورهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مازیار میر افزود: در صد سال گذشته ویتنام، افغانستان، عراق، سوریه و ایران و یا هر کشوری که به آمریکا نه گفته یا با آمریکا دچار تعارض شده به اتفاقات بدی دچار شده است.
او افزود: آمریکا در زمان ترامپ دست خود را روی کلید جنگهای هستهای قرار داده و با ایجاد رقابت تسلیحاتی در زمینه تولید و انتشار سلاحهای کشتار جمعی و مخصوصا بمبهای اتمی به کشورها تجاور می کند.
تحلیلگر سیاسی افزود: امریکا برای اینکه بگوید من ابرقدرت جهانم و باید از من بترسید و هر کاری من گفتم انجام بدید و اگر انجام نشود یا آنگونه که همه چیز باید در خدمت آمریکا باشد کشورها را تهدید می کند.
تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: ما چیزی به نام آمریکا نداریم، پشت امریکا کیست؟ صهیونیستها پولدارند، صهیونیستها تصمیم گیرندهها و قانونگذارانش هستند.
او افزود: صهیونیستها هستند که تصمیم میگیرند امریکا باچه کسی بد باشد یا خوب.
مازیار میر تصریح کرد: مهمترین مسئله که چرا باید جنگ بشود این است که صهیونیستها و اسرائیلیها که مالک ۹۰ درصد صنایع اسلحه سازی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی هستند باید تجارت کنند و باید با اسلام و ایران سرشاخ بشوند.
تحلیلگر سیاسی افزود: جمهوری اسلامی ایران روی پای خود ایستاده است و راه موفقیت را دنبال میکند.