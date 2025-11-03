پخش زنده
امروز: -
بازرسان دفتر نظارت بر عملیات فرودگاهی سازمان هواپیمایی کشوری، زیرساختها و عملیات فرودگاه بین المللی کیش را ممیزی و ارزیابی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رعایت الزامات بینالمللی و حفظ استانداردهای ایمنی در فرودگاههای کشور با هدف تمدید و اصلاح گواهینامههای فرودگاهی انجام می شود.
فرودگاههای بینالمللی موظف به دریافت و حفظ شرایط اعتبار گواهینامه فرودگاهی براساس مقررات و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری هستند.
فرودگاه بینالمللی کیش در سال ۱۴۰۱ موفق به دریافت گواهینامه فرودگاهی در حوزه زیرساخت و بهرهبرداری شده بود و با توجه به ایجاد تغییرات اساسی در زیرساختهای فرودگاه، اینبار با هدف اصلاح گواهینامه زیرساخت فرودگاه (Aerodrome Certificate) و تمدید گواهینامه بهرهبردار فرودگاه (Aerodrome Operator Certificate) سنجش و ممیزی شد.
این ممیزی در چارچوب قانون هواپیمایی کشوری، آییننامه فرودگاهی، مقررات فرودگاهی (CAA IRI Part ADR) و بر اساس روش اجرایی صدور مجوز بهرهبرداری و گواهینامه فرودگاهی (AIF-AGA-۱۰۱۴) انجام شد.
فرآیند ممیزی در سه حوزه اصلی شامل ساختار سازمانی (Organization)، عملیات (Operation) و زیرساخت فرودگاه (Certification Specifications) اجرا شد.
هدف از اجرای ممیزی، اطمینان از رعایت الزامات ایمنی، استانداردهای بینالمللی و حفظ صلاحیت عملیاتی فرودگاههای کشور است.