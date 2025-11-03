پخش زنده
زارعی گفت: گزارش جدید مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا (جینسا) میگوید بیش از ۴۰ موشک ایران از لایههای دفاعی رژیم صهیونیستی عبور کرد و به تأسیسات حساس نظامی این رژیم آسیب زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب رسانه ملی با موضوع ارزیابی راهبردی آمریکا و رژیم صهیونی از جنگ ۱۲ روزه بود که با حضور آقای سعدالله زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا بررسی شد.
متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
مجری: با گذشت بیش از چهار ماه از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ارزیابیهای راهبردی منتشر شده در موسسات و اندیشکدههای اطلاعاتی و نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان میدهد این تجاوز نظامی نه تنها نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده علیه ایران دست پیدا کند بلکه در شکستن دکترین بازدارندگی هم ناکام بوده است، جدیدترین گزارش جینسا یک موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا است که به آیپک هم وابسته است یک متن ۲۱ صفحهای را به عنوان تثبیت پیروزی استراتژی آمریکا، نتایج عملیاتهای نظامی آمریکا و اسرائیل را در مجموع بسیار محدود ارزیابی کرده و از دشواریهای آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران گفته است.
گزارش جینسا بازتاب دهنده نگرانی عمیقی است که رژیم صهیونیستی درباره توان موشکی و پهپادی ایران و دقت بالای آن و البته آسیبپذیری سامانههای دفاعی رژیم و تردید در قاطعیت استراتژیک آمریکا در درگیری طولانی مدت است و مدتی پیش از این هم کتابی تحت عنوان در پناه آتش منتشر شد از سوی بنیاد یهودی امور امنیت ملی اسرائیل که تحلیلی از پدافند هوایی اسرائیل ارائه داد و از اصابت ۴۵ موشک شلیک شده از سوی ایران به نقاط حساس رژیم خبر داد.
ما تلاش میکنیم در برنامه امشب مهمترین محورهای گزارش جینسا را به بررسی و تحلیل بگذاریم و همچنین راهبردهای پیشنهادی را که این گزارش در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده تحلیل کنیم. در ابتدا یک گزارش ببینیم.
سوال: آقای زارعی الان که تقریباً حدود ۴ ماه از جنگ ۱۲ روزه میگذرد موسسات و اندیشکدههای آمریکایی اسرائیلی اطلاعات جدیدی را منتشر میکنند و تحلیل میکنند، به صورت کلی تحلیل جنابعالی از این گزارش چیست؟
زارعی: موسسات مختلف مطالعاتی که از پشتوانه سازمانهای اطلاعاتی برخوردار هستند حدود یک ماه گذشته و کمی بیش از یک ماه شروع کردند یک سلسله گزارشهایی را منتشر میکنند مبنی بر اینکه اقدامات انجام شده در خرداد ماه و تیر ماه یعنی تابستان اینها جوابگو نبوده و باید با یک جمعبندی جدید و با یک نگاه دقیقتر مسائل جنگ ۱۲ روزه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این موسسه جینسا یک موسسه یهودی است که زیر نظر ایپک کار میکند که ایپک یک جریان لابی طرفدار اسرائیل است که به نیابت از اسرائیل هیئت حاکمه آمریکا را به نوعی کنترل و مدیریت میکند.
موسسه مطالعاتی در این گزارش نسبتا مبسوط که حدود ۱۲ نفر تهیه کننده این متن ۲۳ صفحهای هستند که حالا تنظیم و منتشر کردند حالا یک سوال هم این است که چرا چنین متنی آشکارا منتشر شده که جداگانه جواب میدهیم، به هر حال آنها اخیراً این متن را منتشر کردند و متن آنها یک مقدمه دارد که در مقدمه یک تجزیه و تحلیلی کرده از جنگ ۱۲ روزه و یک جاهایی برجسته نمایی کرده که ما توانستیم به اهداف مهمی دست پیدا کنیم.
اما در خلال ادعایی که ما موفق بودیم و پیروزی چشمگیری داشتیم اشاره میکند به اینکه هیچ کدام از مواضع جمهوری اسلامی نه در عرصه نظامی و نه در عرصه سیاسی و نه در سطح رهبری و نه در سطح بقیه نهادهای نظام تغییر پیدا نکرده و اوضاع همان اوضاع است و وضعیت ایران به لحاظ پاسخ دهی به چیزهایی که آمریکاییها میخواهند یعنی خواستههای آمریکاییها و اروپاییها و اسرائیلیها همان وضعیت گذشته را دارد.
ایران حتی یک گام جلوتر با تصویب قوانین محدود کننده فعالیتهای آژانس اساساً یک سری محدودیتهای جدیدی در راه ما قرار داده و از آن طرف هم ساز و کار نظامی ایران رو به پیشرفت بوده و در خلال جنگ ۱۲ روزه تا امروز ساختار نظامی ایران تا حد زیادی توانسته خلاء خودش را جبران کند بخشی در داخل تولید کرده و توانسته بخشی را از خارج وارد کند و در نهایت میگوید که ایران خلاهای خودش را پر کرده یعنی حتی قدرتی که الان به لحاظ واکنش دارد فراتر از قدرتش قبل از جنگ ۱۲ روزه بوده بنابراین دستاورد نظامی را زیر سوال میبرد و میگوید این یک دستاورد تاکتیکی بود که ما به دست آوردیم، اما نتوانستیم راهبرد را در ایران تغییر بدهیم.
راهبرد پاسخ ندادن را به تحمیلات غرب هنوز سر جای خودش باقی است و از طرف دیگر در بحث هستهای هم میگوید درست است ما مکانهایی از ایران را بمباران کردیم، اما ایران هنوز استراتژی خودش را در خصوص هستهای حفظ کرده و از آن طرف دارد گسترش میدهد و در این فاصله گسترش هم داده اشاره میکند به تاسیسات نطنز و امکاناتی که در آنجا برای توسعه بخشی از فعالیتهای هستهای ایران است و میگوید خبرهای ما میگوید ایران بیوقفه دارد کارش را ادامه میدهد در عین اینکه محدودیتهایی بر سر راه بازرسیها ایجاد کرده، اما فعالیتش متوقف نشده است.
یک نکته مهم دیگر در این گزارش اشاره به محدودیتهایی است که آمریکاییها و اسرائیلیها با آن مواجه هستند اشاره میکند به نقطه برتریهایی که در بعد نظامی آنها داشتند و جمهوری اسلامی در این قسمت مثلاً فاقد یک سری امکانات بود از جمله هواپیماهای نظامی و جنگندهها و سوخت رسانها که در این زمینه اشاره میکند به اینکه تجربه ما از جنگ ۱۲ روزه بیانگر این است که آن حجم از اقدامات هوایی کفایت نمیکند و توسعه آن حجم از امکانات هم به سادگی میسر نیست، چون نیاز به هوا پیماهای سوخت رسان دارد و هواپیمای سوخت رسان هم محدودیتهای زیادی دارد و صرفاً هم در اختیار آمریکا قرار دارد.
سوال: دلایلش را هم میگوید که مثلاً چرا توسعه دادن و گسترش حملات هوایی برای آنها سخت خواهد بود؟
زارعی: گزارش در این قسمتها خیلی به اجمال صحبت میکند، اما کاملاً مشخص است که میگوید ما با آن حجم از پشتیبانیهای هوایی به سادگی قادر نیستیم عملیات گذشته را تکرار کنیم در خصوص ایران
سوال: به خاطر وسعت کشور ایران است یا به خاطر سامانه پدافندی است، دلیلی ذکر نکردند؟
زارعی: خود این امکانات یعنی خود همین سوخت رسانها دچار محدودیت هستند یعنی تعداد محدودی هستند و این سوخت رسانها در سیستم نظامی آمریکا به عنوان ذخایر استراتژیک در جنگهایی که احیاناً آمریکا باید به قدرتهای اتمی داشته باشد به شدت مورد نیازش است و به این سادگی قابل جایگزینی هم نیست یعنی امکاناتی هستند که اولاً عدد و حجمشان محدود است و ثانیاً به سادگی قابل جایگزینی نیستند این نیست که مثلاً امروز ۱۰ تا از اینها به کار گرفته شود و فردا ۱۰ تا جدید به آنها اضافه شود یا مثلاً در خصوص رهگیرها سامانههای تاد و پاتریوت میگوید بله اینها کمک زیادی به ما کردند و حدود ۴۰ درصد این سیستمها برای ما کارایی داشتند.
اما در عین حال این جوابگو نبود یعنی نتوانست پوشش کاملی به اسرائیل بدهد و دفاع اسرائیل را از آسیب پذیری محفوظ نگه دارد بنابراین اگر بنا شد ما درگیری جدیدی داشته باشیم باید تعداد بسیار بیشتری از این عددی که در این جنگ در اختیار ما بوده که چیزی مثلاً در حدود ۶۰۰ عدد از این موشکها در اختیار اسرائیل بوده و همه اینها مصرف شده تقریباً میشود گفت آنطور که گزارش های دیگر ارتش اسرائیل میگوید آنها کامل مصرف شده و میگوید با ۶۰۰ تا نمیشود این کار را انجام داد و نمیشود در برابر موشکهای ایران ایستاد و به حجم بیشتری نیاز است و این در حالی است که همان مقدار موشکهای تاد که از انبارهای آمریکا تحویل اسرائیل شدند یا به تعبیری با کمک خود آمریکاییها در جنگ به کار گرفته شدند همان مقدار هم از داخل آمریکا صدا بلند شد که شما ذخایر استراتژیک ما را دارید چطور مصرف میکنید.
اینها قابل جایگزینی نیستند شرکت سازنده هم گفت ما میتوانیم تعداد محدود تامین کنیم و لذا همان مقدار که از انبارها خارج شدند سبب شد که پنتاگون زیر سوال قرار بگیرد حالا اینها میگویند ما به حجم بیشتری از این احتیاج داریم اینها محدودیتهای فنی است که در اینجا بر سر راه اسرائیلیها است و این گزارش دارد به نوعی این را تایید میکند و همین طور در خصوص موشکها و سامانههایی که در جهت کنترل موشکهای ایران در محیط ایران به کار گرفته شد در این گزارش میگوید ما موفقیت بزرگی داشتیم در زمینه مهار کردن موشکها و پهپادهای ایرانی در داخل خاک ایران، اما در عین حال در کنارش میگوید ایران توانسته در خلال جنگ یعنی طی همین سه تا چهار ماهه تا حد زیادی بر نقاط ضعفی که وجود داشته غلبه کند و دیگر معلوم نیست ما در عملیات بعدی به آنگونه که در جنگ ۱۲ روزه توانستیم بخشی از سامانههای موشکی ایران را مختل کنیم.
این امکان کماکان برای ما وجود داشته باشد بنابراین به محدودیتها و مشکلات مواجهه با ایران هم در حوزههای مختلف اشاره میکند البته فقط بخش نظامی بود و در حوزه سیاسی هم باز به محدودیتها اشاره میکند بالاخره نظام جهانی نظام یکپارچه نیست کشورهایی که قبلاً در اتحاد ما بودند اشاره میکند به کشورهای خلیج فارس میگوید اینها در اتحاد بودند با آمریکا، اما الان با توجه به جنگ ۱۲ روزه معلوم نیست اینها دوباره اعتماد کنند و در طراحیهای آمریکایی و اسرائیلی بخواهند مشارکتی علیه ایران داشته باشند ضمن اینکه در سطح جهانی هم وضع روسیه و چین نسبت به زمانی که برجام در سال ۱۳۸۴ امضا شد کاملا متفاوت شده و صحنه غرب و شرق الان صحنه رویارویی است و این ظرفیتها دیگر کم شده برای اینکه اینها بتوانند از یک اتحاد و ائتلاف بزرگ و موثر و تعیین کننده نام ببرند.
این گزارش هم اشاره میکند به ضعفها و هم توصیه میکند به اینکه کاری بکنیم و این کار تنها از طریق یک ائتلاف فراگیری از آمریکا و اسرائیل اشاره میکند میگوید بعضی از کشورها در شرق آسیا که منظورش مثلاً کشورهایی مثل کره و ژاپن هستند و کشورهای اروپایی و کشورهایی در منطقه میگوید این ۵ واحد باید به هم بپیوندند و یک ابتکار مشترک علیه ایران در نظر بگیرند حالا این ابتکار مشترک چیست، به نظر میآید یک اتحاد نظامی و یک اتفاق نظامی علیه ایران شکل بگیرد.
اما متن گزارش در نهایت میگوید ما باید با تهدید نظامی و نشان دادن اتحاد ایران را وادار به مذاکره مستقیم با آمریکا بکنیم به گونهای که در مذاکره مستقیم ایران یک چیزی دریافت کند که اشاره میکند به این مسئله میگوید ایران چیزی که میتواند دریافت کند لغو تحریمها و عادی شدن شرایط ایران است یعنی فضای بین المللی ایران عادی سازی میشود و تحریمها رفع میشود، اما در مقابل آن ایران باید هستهای نباشد و سیستم نظامی آن باید تحت کنترل و نظارت در بیاید و ایران در زمینه مسائل منطقهای در چارچوب توافق عمل کند.
در یک فرآیند هماهنگ با ما عمل کند و مسائل مرتبط با این بحثهای جاسوسی و برخورد با جاسوسان را کنار بگذارد کسانی که با مرتبط هستند کاملاً آزاد باشند و حکومت تضمین کند که هیچ وقت متعرض کسانی که با ما همکاری میکنند نشود یک چنین فضایی را ترسیم میکند و خیال میکند که مثلاً حالا با یک چنین تصویرسازی میشود یک فضایی از اقدامات مشترک را علیه جمهوری اسلامی به تصویر گذاشت.
سوال: شما چقدر این گزارش را واقعی میبینید آنجایی که آسیب شناسی میکند راجع به جنگ ۱۲ روزه، نقاط ضعف و قوت را تحلیل میکند از نظر شما چقدر واقعی است؟
زارعی: این گزارش ترکیبی است از بررسیهای کارشناسی با پشتوانه اطلاعاتی و گمانه زنی یا تحلیل سیاسی و گفتوگوهای سطوح رسانهای.
سوال: همه هم شناسایی دقیق نتایج نیست.
زارعی: نه ترکیب این دو است الان اسامی کسانی که این متن را نوشتند که در مقدمه گزارش اسامی آمده را نگاه کنید میبینید همه عناصر اطلاعاتی نیستند، تعدادی اطلاعاتی هستند و تعداد عناصر پژوهشی هستند که البته مرتبط با آن ایپک هستند و یهودی هستند و دارند از موضع حمایت از اسرائیل و طراحی برنامهای برای خارج کردن اسرائیل از تنگناها حرف میزنند ولی به هر حال این یک ترکیبی است از تحلیلهایی که مبتنی بر اطلاعات است و تحلیلهایی که فاقد پشتوانههای اطلاعات دقیق و مسائل میدانی است.
سوال: نکته مهم که جنابعالی اول در قالب سوال مطرح کردید که چرا اصلاً این گزارش را منتشر میکنند بالاخره آنها آمدند نقاط ضعف قوت خودشان را تحلیل کردند و راهبردهای در ادامه را هم تعریف کردند که از این به بعد باید این کار را کنیم یعنی انگار دارند دستشان را رو میکنند برای همه که ما میخواهیم اینطور رفتار کنیم چرا این گزارش منتشر میشود؟
زارعی: به نظر من هدف از انتشار این گزارش این است که آن ساختارهای متحدی که علیه جمهوری اسلامی فعال بودند و حتی در جنگ ۱۲ روزه هم با هم همپوشانی داشتند کما اینکه یک خبر است که مثلاً در حین جنگ اسرائیلیها از سفارتخانههای خارجی در ایران خواستند که به فعالیتشان ادامه بدهند و گزارشهای ناظر بر آسیبهای ایران از جنگ را تنظیم و منعکس کنند به اسرائیل که ظاهرا به جز یکی دوتا سفارتخانه اروپایی بقیه سفارتخانهها در اختیار این امر قرار گرفتند.
ببینید انسجامی که اینها توانستند به دست بیاورند و یک کاری را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدهند با نتایج جنگ و با اینکه اهداف تامین نشد خوب آنها به اروپاییها گفته بودند که شما سر مکانیسم ماشه و سر بحثهای هستهای کوتاه نیایید و موضعتان را محکم داشته باشید اگر لازم شد ما با یک حمله نظامی همه چیزی که در مذاکرات سیاسی میخواهیم تامین خواهد شد.
یعنی ایران میآید و آنها را قبول میکند، خوب با این حرف اروپاییها همراهی کردند با این مسئله در حالی که برایشان پیامد داشت حالا این حمله انجام شده، اما آن وعدهای که آمریکاییها داده بودند به اروپاییها یا وعدهای که اسرائیلیها به آمریکاییها داده بودند آقای ترامپ گفتگویی دارد با بعضی از اعضای کنگره میگوید نتانیاهو به من گفت ۲۴ ساعت یعنی یک عملیات ۲۴ ساعته انجام میدهم و کار تمام میشود و خود نتانیاهو هم گفت بعد به آمریکاییها میگوییم بعد از ۲۴ ساعت هیچ موشکی از سمت ایران به سمت اسرائیل تا ابد شلیک نخواهد شد.
خوب این حرفها قبل از جنگ زده شده و با این حرفها عدهای آمدند همراهی کردند حالا این اقدامات اتفاق افتاده و این مسئله باعث حرف و حدیث جدید شده و آن اتحاد قبلی فروپاشیده و میگوید کشورهایی که قبلاً با ما همکاری کردند الان دچار تردید هستند حتی میگوید خود آمریکاییها دچار تردید هستند و معلوم نیست دیگر آمریکاییها به این سادگیها در یک عملیات ضد ایرانی با ما اسرائیلیها مشارکت داشته باشند، در همین متن جینسا این قسمت آمده که میگوید شرکای ما دچار تردید شدند این قسمت ادبیات آمریکایی است و همه جای آن ادبیات اسرائیلی است و میگوید کسانی که با ما همکاری کردند آنها در فضای جدید دچار تردید هستند و معلوم نیست حاضر به همکاری باشند.
بعد میگوید ترامپ دچار تردید شده قسمتهای تقریباً آخر گزارش میگوید ترامپ درباره اینکه آن سیاست عملیات نظامی علیه ایران را دوباره انجام بدهیم و اگر لازم شد اسرائیل ورود کند دوباره آمریکاییها پشتیبانی کنند میگوید آقای ترامپ دچار تردید شده به نظرم این گزارش برای این است که به طرفها بگوید که خیر ما دستاورد داشتیم و دارد دستاورد تراشی میکند و چیزهایی را برجسته میکند و از آن طرف هم خطر را گوشزد میکند میگوید ایران را وسط کار رها نکنید.
بیایید دوباره با هم کار کنیم برای اینکه بتوانیم ایران را مهار کنیم منتها میگوید البته ما در نظر نداریم که لزوماً جنگی راه بیندازیم ما میخواهیم از کانال دیپلماسی ایران را وادار کنیم به چیزهایی و ایران این آمادگی را پیدا کرده که این کار را انجام بدهد البته این جاها دیگر ضد و نقیض حرف میزند، یک جا میگوید ما با این وحدت میتوانیم ایران را بکشانیم پای میز و یک جای دیگرمی گوید ایرانی ها بعد ازاین جنگ ۱۲ روزه دیگر سر قرارهای قبلی نیستند و دیگر با آژانس همکاری نمیکنند و حاضر نیستند مذاکرات را به این سادگی از سر بگیرند و به دعوت این مذاکره پاسخ منفی میدهند.
سوال: تلاششان این است که از طریق دیپلماسی و مذاکره اهدافشان را تامین کنند؟
زارعی: این دارد به مخاطبی که زده شده است از عملیات نظامی، یعنی آمده پای عملیات نظامی هزینه کرده، به نتیجه نرسیده و حالا به این سادگی حاضر نیست بیاید پای قرارنظامی، دارد میگوید، نه، شما بیاید ما حرف از جنگ میزنیم، صراحتا هم میگوییم که گزینه جنگ روی میزست، اما نمیخواهیم بجنگیم، مسیر اصلی مادیپلماسی است، منتها این دیپلماسی باید منجر به این شود، یعنی دستورکارهای این مذاکرات را این جوری تنظیم میکنند.
همان چیزی که حضرت آقا در سخنرانی اخیرشان فرمودند، اینها مذاکره نمیکنند و اینها موارد را تعیین میکنند و همان را میخواهند تصویب بگیرند.
این میگوید از ایران قبول محدودیت نظامی را میخواهیم، موشکهای ایران باید بردش محدود و کنترل شود و تحت یک رژیم نظارتی دربیاید.
برنامه هستهای ایران باید کاملا متوقف شود و تاسیسات هستهای، حتی سانتریفیوژهای همه باید نابود شوند و چیزی به نام هستهای در ایران باقی نماند و از آن طرف هم ایران در خصوص مسائل منطقهای در یک رژیمی بازی کند که آن رژیم را ما تعیین میکنیم.
این تهدیدی برای ما نباشد، یک رفتاری که توام با قبول شرایط ما باشد و بحثهای داخلی هم است.
سوال: راجع به فردو و نطنز و عملیاتی که آنها انجام دادند، رئیس جمهور آمریکا دائم معتقد بود که آنها را نابود کرده، این تایید میکند؟
زارعی: این گزارش این را تایید نمیکند، این گزارش میگوید بله، به فعالیتهای ایران آسیب وارد شده و یک مقداری آسیب دیده موقعیت هستهای ایران، ولی هیچ کس نمیداند الان تکلیف آن مواد شصت درصد و کمتر از شصت درصد چیست و ایران هم متوقف نکرده و دارد ادامه میدهد.
در عین حالی که بازرسیها را هم محدود کرده است، این تایید نمیکند آن حرف ترامپ را که میگوید ما نابود کردیم و از بین بردیم و این ها.
سوال: در خلال این گزارش به بعضی از موضوعات به نظر میرسد که اعتراف کردند، مثلا اعتراف به شکست دکترین دفاعی چند لایه در برابر حملات اشباع شده، به نظر میرسد که اعتراف میکند که این شکست خورده است؟
زارعی: بله گفته است که بیش از ۴۰ موشک ایران از لایههای ما عبور کردند.
البته خیلی بیشتر از چهل تا، این فعلا چهل تا را این جا حرف میزند و موسسه دیگری هم عدد دیگری داده است، ولی این دارد اعتراف میکند، میگوید که شلیکهای ایران توانست به تاسیسات نظامی علاوه بر مراکز مسکونی به تاسیسات حساس نظامی ما هم آسیب زد و هرچه جالب است، میگوید هرچه جلوترآمد جنگ، یعنی از روز اول، دوم و سوم جلوتر میآمدیم قدرت آتشی ایران و قدرت و دقت آتشی ایران افزایش پیدا میکرد و این اواخر دیگر به جایی رسید که ایران از نظر شلیک، حجم و کیفیت به وضعیت نرمال رسید.
در واقع میگوید ایران توانست آن ضربه اولیه را جبران کند و وضعیت خودش را نرمال کند و توان خودش را از نظر پاسخ عادی سازی کند، آن جا آمدند آتش بس دادند.
میگوید ما یعنی اسرائیل برای مواجه با ایران بدون استفاده از یک اتحاد فراگیر بین المللی و منطقهای نمیتوانیم با ایران مواجه شویم.
این اعتراف خیلی بزرگ است و حالا میگوید این اعتراف دچار تردید شده است، بهم ریخته است، این گزارش میخواهد این جمع پراکنده به لحاظ علمی دور هم جمع بکند.
سوال: منتشرش میکند که آنها را دور این جمع بکند؟
زارعی کارشناس مسائل غرب آسیا: بله یک جایی هم میگوید ما باید ادراک مقامات ایرانی را تغییر دهیم که ادراک شان این است که مقاومت کنند و عناصر محکم تری هم سرکار بیاورند و یک اشاراتی مثلا به روی کارآمدن آقای لاریجانی دارد و تشکیل شورای دفاع ملی ایران.
این دو ابتکاری که بعد از جنگ انجام شد، وضعیت شوراها یک مقدار فعالتر شد، شورای عالی دفاع شکل گرفت، به اینها اشاره میکند.
میگوید که ایران در وضعیت فعلی در یک فضای جدیدی قرار گرفته است، میگویدکه الان انتخابها در ایران به سمت افرادی است که اینها ضد آمریکاییتر باشند.
سوال: مثلا انتصاب سردار وحید به عنوان قائم مقام ستاد کل اشاره میکند؟
زارعی: اشاره میکند، اما اسم نمیآورد، ولی اشاره این گزارش میگوید این تغییراتی که طی این ماههای اخیر اتفاق افتاد، اینها در راستای استحکام مواضع ایران بوده است و اینها علامتی از این که ایران آمده است کوتاه بیاید، در آن دیده نمیشود؛ بنابراین با توجه به این مسئله ما اسرائیلیها نمیتوانیم بدون یک اتحادیه جهانی و منطقهای استراتژی برخورد با ایران را دنبال کنیم.
سوال: ما تقریبا چهار دقیقه فرصت داریم، من بخشهایی ازاین گزارش را این جا بخوانم که بینندگان بدانند که فضای گزارش چه ادبیاتی دارد، بعد شما اگر نکتهای باقی مانده بفرمایید.
یک بخشی از این گزارش این طور اشاره میکند، استفاده گسترده تهران و پکن از ناوگانهای شبه و بانکداری سایه برای حمل و نقل و معامله این فروشها همچنان منجر به رشد صادرات و درآمد ایران میشود.
توانایی آنها در نادیده گرفتن تهدیدات مجازات از سوی آمریکا، اعتبار ایالات متحده را در بازداشتن چین و سایر کشورها از نقض اسنپ بک و سایر تحریمها تضعیف میکند.
یعنی اینها باز به نظر اعتراف بزرگی است.
با وجود تحریمهای غرب ایران چگونه موفق به تثبیت روابط اقتصادی درحوزه انرژی و نفت مطرح شده که به عنوان سوال مطرح شده و آن شکست استراتژی فشار حداکثری که آمریکاییها دنبالش بودند، در این گزارش اعتراف شده است که اثرگذار نبوده است و این بخشی از این گزارش است.
یا به همکاری راهبردی ایران، چین و روسیه اشاره میکند و در جای دیگری میگوید که در متن جینسا نگرانی اسرائیل ازکنار کشیدن آمریکا از تهدیدات نظامی که شما اشاره کردید و همچنین درخصوص عدم پاسخ به حمله ایران به پایگاه العدید دیده میشودو حتی توصیه شده است که آمریکا پایگاههای نظامی خود را در بحرین، قطر و عربستان به دیگوگارسیا در شرق اقیانوس هند منتقل میکند.
زارعی: این یکی از محورهاش این است که الان آقای ترامپ دیگر آن همکاری قبل را نمیکند برای این که آمریکاییها آسیب پذیر هستند.
بعد توصیه این را میکند برای این که آمریکا دوباره وارد یک چالش با ایران بشود باید اطمینان حاصل کند که وارد آسیب اساسی نمیشود.
بعد میگوید چه کار کند، میگوید تجهیزات اساسی را آمریکاییها از پایگاههایی که در بحرین، قطر و در غرب عربستان است اینها منتقل شود به جزیره دیگوگارسیا که در شرق اقیانوس هندست.
وقتی آمریکا از دسترسی ایران دور شد، آن وقت جرأت پیدا میکند در یک طرح ضد ایرانی دوباره نقشی برعهده بگیرد و این خودش بیان کننده این است که اینها نمیتوانند به این سادگیها به این جمع بندی روشن برسند.
نکته دیگر آن بخش اول فرمایش شماست، که خیلی مهم است، در این گزارش در سه چهارجای این متن آمده است، که یکی از مشکلات ما وحدت راهبردی ایران، روسیه و چین در برابر غرب است و این فضای جدیدی ایجاد کرده، ایران میتواند به رغم اسنپ بک نه تنها نفتش را ادامه دهد، بلکه میتواند بر حجم صادراتش بیفزاید و در حوزه نظامی این سه کشور میتوانند دست به دست هم بدهند و خلاءهای همدیگر را بپوشانند و اگر این اتفاق بیافتد و میگوید این اتفاق به نوعی رخ داده است.
میگوید با این اتفاق ایران یک پشتوانه جدیدی پیدا کرده است از بعد جنگ افزار و امکانات، بنابراین این را هم به عنوان یکی از مشکلات جدید و یکی از موانع فرارو ذکر میکند.
البته این یک گزارش است و نه این که حالا هرچیزی که این جا نوشته است، مبنای تصمیم گیری است ولی دارد یک فضایی درست میکند برای این که دوباره بگوید که ما باید وحدت فروپاشیده در برابر ایران را احیا کنیم.