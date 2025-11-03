به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم شهید ذاکر حیدری، شهید نومی گلزار، شهید فرهنگی والا و شهید فاتح‌نژاد با حضور خانواده‌های معظم این شهدا و اقشار مختلف مردم در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار شد.

حجت الاسلام نظری از استادان حوزه و دانشگاه در مراسم بزرگداشت شهدای مدافع حرم در تبریز با گرامیداشت شهدای اسلام و انقلاب اسلامی گفت: شهدای جبهه مقاومت برای حقیقت الهی که همان مقام فاطمی است جانشان را فدا کردند‌ ای کاش همه ما در این سبک و الگو قدم برداریم تا عاقبت به خیر شویم.

وی افزود: جامعه ما باید جامعه‌ فاطمی باشد چرا که اکثر شهدا در وصیت نامه هایشان بر عفاف و حجاب بانوان تاکید کرده‌اند و در همین راه جانفشانی کرده‌اند.