زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۶.۳ ریشتر دیشب حوالی شهر مزار شریف در شمال افغانستان را لرزاند که بر اثر آن تاکنون ۳۰ نفر کشته و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه الجزیره قطر، مرکز این زمین‌لرزه در منطقه «خُلم» واقع در ولایت بَلخ، نزدیک به شهر مزار شریف بوده و عمق آن حدود ۱۰ کیلومتر گزارش شده است.

ساکنان مناطق دوردست از جمله پایتخت کابل نیز لرزش‌ها را احساس کرده‌اند و بسیاری از مردم از ترس پس‌لرزه‌ها به خیابان‌ها پناه برده‌اند.

اداره بهداشت ولایت بلخ اعلام کرد که بیمارستان «ابو علی سینا» در مزار شریف تاکنون ۷۵ زخمی را پذیرش کرده و جسد دو تن را تحویل گرفته است.

اداره بهداشت بلخ تأکید کرد که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش قربانیان وجود دارد.

رسانه‌های افغانستان نیز گزارش دادند که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر بامداد امروز به وقت افغانستان (دوشنبه) بخش‌هایی از شمال کشور از جمله ولایت‌های سمنگان، بلخ و چندین شهر دیگر از جمله کابل را لرزاند.

بر اساس این گزارش، شدت این زمین‌لرزه به حدی بود که در کشور‌های همسایه نیز احساس شد.

بنابر اعلام رسانه‌های افغانستان بر اثر شدت زمین لرزه، تنگه تاشقرغان بین ولایات سمنگان و بلخ مسدود شده است.

افغانستان به‌دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش در منطقه‌ای لرزه‌خیز قرار دارد و بار‌ها شاهد زمین‌لرزه‌های مرگبار بوده است.

در ماه‌های گذشته نیز زلزله‌ای در ولایت هرات جان بیش از ۱۵۰۰ نفر را گرفت و هزاران خانه را ویران کرد.

افزایش شمار تلفات زلزله افغانستان به ۳۴۰ نفر

شمار تلفات و مجروحان زمین لرزه در شمال افغانستان به ۳۴۰ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ شبکه رادیو تلویزیون دولتی افغانستان، شمار تلفات زمین لرزه بامداد امروز در شمال افغانستان را بیست نفر و تعداد مجروحان را سیصد و بیست نفر اعلام کرد و گفت این امار ابتدایی است برخی رسانه‌های محلی افغانستان تعداد تلفات را تا بیست و نه نفر و شمار مجروحان را حدود چهارصد نفر اعلام کرده‌اند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت افغانستان نیز در پیامی با خانواده‌های قربانیان زمین لرزه بامداد امروز ابراز همدردی کرد.

در پیام مجاهد آمده است: ارگان‌های مسئول در افغانستان موظف شده‌اند کمک‌های لازم را در اختیار زلزله زدگان قرار دهند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نیز با انتشار پیامی اعلام کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران برای جان باختگان این حادثه رحمت واسعه الهی و برای مجروحین شفای عاجل از خداوند متعال مسألت دارد و با خانواده‌های آسیب دیده همدردی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه در کنار مردم افغانستان در شرایط سخت خواهد بود و پس از رایزنی با مقامات افغانستان و اطلاع از جزئیات واقعه و نیاز‌های مردم محل، کمک‌های لازم را انجام خواهد داد.

دفترنمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در پیامی ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان شمال این کشور اعلام کرد: تیم‌های امداد و نجات این سازمان به محل وقوع زمین لرزه اعزام شده‌اند.

سفارت ژاپن در افغانستان نیز در پیامی با ابراز همدردی با مردم افغانستان و خانواده‌های زلزله زده برای کمک به حادثه دیدگان اعلام آمادگی کرد.

وقوع زمین لرزه بامداد امروز در استان‌های سمنگان، بغلان و بلخ که قدرت آن شش ممیز سه دهم درجه درمقیاس ریشتر اعلام شده است، برق وارداتی ازبکستان را نیز قطع کرد که هم اکنون برق نه استان این کشور از جمله کابل قطع شده است.

همچنین این زمین لرزه باعث بسته شدن مسیر سمنگان- بلخ در شمال افغانستان شده بود که اکنون بازگشایی شده است.

این دومین زمین لرزه مرگبار در سال جاری است که در افغانستان روی می‌دهد، حدود دو ماه قبل نیز زمین لرزه‌ای قدرتمند درشرق افغانستان دو هزار و دویست کشته و بیش از سه هزار و ششصد زخمی برجای گذاشت.

تخریب ۸۰۰ خانه مسکونی براثر زلزله شمال افغانستان در بدخشان

حدود ۸۰۰ خانه مسکونی براثر زمین لرزه شب گذشته در استان بدخشان درشمال شرق افغانستان تخریب شده است.

«عبدالرشید رشاد» فرماندار شهرستان «شهر بزرگ» استان بدخشان امروز اعلام کرد: براثر زمین لرزه و شش مورد پس لرزه شب گذشته، حدود هشتصد خانه مسکونی در این شهرستان به صورت کامل یا نسبی تخریب شد.

وی افزود: هیئت‌های بررسی خسارات متشکل از نمایند‌گان هلال احمر، مؤسسات غیر دولتی و اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان برای ارزیابی وضعیت به محل اعزام شده‌اند.

شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت بهداشت و درمان افغانستان، شمار تلفات این زمین لرزه را تاکنون بیش از بیست نفر و تعداد مجروحان را پانصد و سی و چهار نفر اعلام کرد.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز با انتشار اعلامیه‌ای با خانواده‌های آسیب دیده از زمین لرزه در شمال افغانستان ابراز همدردی کرد.

این نمایندگی امروز با انتشار اعلامیه‌ای گفته است: اتحادیه اروپا در کنار مردم افغانستان ایستاده است.

اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که با همکاری نهاد‌های امدادی، تیم‌های کمک رسانی به استان‌های آسیب دیده از زمین لرزه شب گذشته در شمال افغانستان اعزام شده‌اند و عملیات فوری امدادرسانی آغاز شده است.

اوچا در خبرنامه اش گفته است براساس گزارش‌های رسیده از مناطق زلزله زده، احتمال افزایش تلفات ناشی از این رویداد وجود دارد.

‏سازمان بهداشت جهانی نیز اعلام کرده است که ساعاتی پس از زمین لرزه شب گذشته در شمال افغانستان، تجهیزات نجات و خدمات فوری درمانی را ارسال کرده و تیم‌های امدادرسان این نهاد برای ارزیابی نیاز‌ها در محل حضور دارند.

قبل از این سفارت جمهوری اسلامی ایران و سفارت ژاپن در افغانستان برای کمک به زلزله زدگان شمال این کشور اعلام آمادگی کرده بودند.