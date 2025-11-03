پخش زنده
سازمان هواشناسی امروز برای نوار ساحلی کشور بارندگی و کاهش دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بر اساس آخرین نقشههای همدیدی و پیشیابی، از امروز دوشنبه در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و بخشهایی از خراسان رضوی بارش باران، وزش باد موقت و کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.
همچنین امروز و فردا، در نیمه شرقی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. در همین مدت، وزش باد شدید در مناطق شرقی، جنوب شرق و بخشهایی از جنوب کشور محتمل است که میتواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط شود.
براساس این گزارش، سهشنبه و چهارشنبه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود و احتمال اختلال در فعالیتهای دریایی وجود دارد.