

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد بر اساس آخرین نقشه‌های همدیدی و پیش‌یابی، از امروز دوشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و بخش‌هایی از خراسان رضوی بارش باران، وزش باد موقت و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

همچنین امروز‌ و فردا، در نیمه شرقی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. در همین مدت، وزش باد شدید در مناطق شرقی، جنوب شرق و بخش‌هایی از جنوب کشور محتمل است که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط شود.

براساس این گزارش، سه‌شنبه و چهارشنبه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود و احتمال اختلال در فعالیت‌های دریایی وجود دارد.