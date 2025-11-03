پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: آینده کشور به دستان شما جوانان دانا و پرتلاش رقم میخورد و شما تصویر پرافتخار ایران را به جهانیان معرفی خواهید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در آیین معارفه دانشجویان جدید دانشگاه بجنورد گفت : دیدن شما دانشجویان برای من لحظهای فرحبخش و شکوهمند است و احساس میکنم در جمع خانواده خودم حضور دارم، چرا که شما آیندهسازان این سرزمین هستید.
وی افزود:دانشجویان مایه فخر و مباهات پدر و مادران هستند، زیرا عنوان دانشجو نماد علم، تعهد و فضیلت است.
نوری خاطرنشان کرد: علم موجب کمال انسان و بالندگی جامعه میشود و شما باید میراثدار کشور باشید تا ایران را بر عرش سربلندی بنشانید.
نوری، با اشاره به اهتمام دولت برای رفع نیازهای آموزش عالی در استان تصریح کرد: پیگیر کمبودهای دانشگاه بجنورد هستم و شخصاً موضوعات مرتبط را با وزارت علوم دنبال میکنم.