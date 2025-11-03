

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش با اشاره به جایگاه نخست این گمرک در بین گمرکات استان کرمانشاه و رتبه دوم کشوری بین گمرکات کشور در صادرات کالا به کشور عراق افزود: در هفت ماهه سال جاری ۵۶۷ میلیون و ۳۶۴ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۲۵۴ هزار تن از گمرک خسروی به کشور عراق صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۴۵ درصد و از لحاظ وزن ۵۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: این میزان کالا‌های صادراتی از گمرک خسروی شامل صادرات کالا‌های اظهار شده در آن گمرک و کالا‌های صادراتی دیگر گمرکات کشور است که از طریق گمرک خسروی (عبوری) به عراق ارسال می‌شود که از مجموع صادرات کالای خروجی از گمرک خسروی، ۳۵۵ میلیون و ۲۱۶ هزار دلار آن به وزن ۸۲۲ هزار و ۲۷۹ تن کالا‌های اظهار شده در آن گمرک است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش رشدی ۷۲ درصدی و از لحاظ وزن افزایش ۷۷ درصدی داشته است.

رضا نیک روش، میزان صادرات کالا‌های دیگر گمرکات کشور را که از طریق گمرک خسروی (عبوری) به کشور عراق ارسال شده است ۲۱۲ میلیون و ۱۴۸ هزار دلار کالا به وزن ۴۳۱ هزار و ۶۰۰ تن عنوان کرد و افزود: این میزان کالای ارسالی از دیگر گمرکات کشور به مقصد عراق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۴ درصد و از حیث وزن ۱۸ درصد افزایش داشته است.

نیک روش عمده کالا‌های صادراتی عبوری از این گمرک را میوه‌های خوراکی، سبزیجات، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، چدن، آهن و فولاد، شیر و محصولات لبنی عنوان کرد.