به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: به دلیل تداوم آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان فعالیت مدارس در نوبت صبح به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

محمد جواد اشرفی با بیان اینکه فعالیت ادارات و دانشگاه‌ها از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود، ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی فعالیت می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد:از شهروندان درخواست می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری نمایند.