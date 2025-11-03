پخش زنده
به علت تداوم آلودگی هوا، کلیه مدارس نوبت صبح ۶ شهرستان خوزستان غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: به دلیل تداوم آلودگی هوا ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۴۰۴ در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان فعالیت مدارس در نوبت صبح به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
محمد جواد اشرفی با بیان اینکه فعالیت ادارات و دانشگاهها از ساعت ۹ صبح آغاز میشود، ادامه داد: دستگاههای خدماترسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی فعالیت میکنند.
وی خاطر نشان کرد:از شهروندان درخواست میشود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری نمایند.