رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراغه گفت: امسال کوچهها و معابر ۲۸ روستای محروم و کم برخوردار این شهرستان آسفالت ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، خلیل احمدیان گفت: در این طرح در معابر روستاها زیرسازی، جدول گذاری، پیاده روسازی، سنگ فرش و آسفالت ریزی اجرا شده است.
وی اضافه کرد: آسفالت ریزی این روستاها به مساحت ۱۱۲ هزار مترمربع اجرا و برای بهسازی و آسفالت این روستاها با مشارکت بنیاد مسکن، دهیاریها و اهالی روستاها ۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
احمدیان افزود: به منظور جلوگیری از خطرات سیل در روستاهای احمد آباد و صومعه سفلی در بخش سراجو دیوار ساحلی با هزینه حدود هفت میلیارد تومان اجرا شده است.
وی گفت: امسال همچنین با تخصیص ۲۰ میلیارد تومان پنج طرح هادی در روستاهای مراغه اجرا شده است.
شهرستان مراغه با ۱۷۲ روستا در جنوب آذربایجان شرقی و دامنه کوه سهند واقع شده است.