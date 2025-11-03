رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراغه گفت: امسال کوچه‌ها و معابر ۲۸ روستای محروم و کم برخوردار این شهرستان آسفالت ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، خلیل احمدیان گفت: در این طرح در معابر روستا‌ها زیرسازی، جدول گذاری، پیاده روسازی، سنگ فرش و آسفالت ریزی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: آسفالت ریزی این روستا‌ها به مساحت ۱۱۲ هزار مترمربع اجرا و برای بهسازی و آسفالت این روستا‌ها با مشارکت بنیاد مسکن، دهیاری‌ها و اهالی روستا‌ها ۶۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

احمدیان افزود: به منظور جلوگیری از خطرات سیل در روستا‌های احمد آباد و صومعه سفلی در بخش سراجو دیوار ساحلی با هزینه حدود هفت میلیارد تومان اجرا شده است.

وی گفت: امسال همچنین با تخصیص ۲۰ میلیارد تومان پنج طرح هادی در روستا‌های مراغه اجرا شده است.

شهرستان مراغه با ۱۷۲ روستا در جنوب آذربایجان شرقی و دامنه کوه سهند واقع شده است.