به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه بررسی مشکلات مرکز فرهنگی و ستاد معراج شهدای دفاع مقدس استان با بیان اینکه هر وجب از خاک این استان، یادآور جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام است، اظهار کرد: حضور کاروان‌های راهیان نور به نوعی گردشگری معنوی بوده که علاوه بر انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت، موجب رونق اقتصادی و فرهنگی استان نیز می‌شود.

وی در مورد دغدغه‌های موجود برای اسکان کاروان‌های راهیان نور در استان گفت: برای رفع مشکلات اقامتی، امکان استفاده از مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی و اداری و حتی خوابگاه‌های دستگاه‌های اجرایی فراهم است و این ظرفیت باید به نحو مطلوب به‌کار گرفته شود.

دکتر حبیبی با اشاره به موضوع میزبانی ۶ شهید گمنام در کرمانشاه گفت: با حضور این شهدا، فضای معنوی ویژه‌ای در استان ایجاد می‌شود و مناطق تدفین این شهدا نیز به کانون‌های زیارتی و معنوی استان تبدیل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه درباره لزوم تکمیل و توسعه مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان گفت: کرمانشاه با توجه به جایگاه ویژه‌اش در دفاع مقدس، نیازمند مرکزی در شأن این استان است لذا لازم است اقدامات اجرایی در این خصوص با سرعت بیشتری انجام شود و دستگاه‌های مرتبط، از جمله شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و همکاری لازم را داشته باشند.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری جدی این طرح‌ها و تلاش همگانی، بتوانیم دین خود را به شهدا ادا کنیم و فضای معنوی استان را هرچه بیشتر غنا ببخشیم.