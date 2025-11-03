پخش زنده
مرتبه علمی ۳ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: سید محمد عمرانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.
صالحی فرد افزود: سمیرا اصغرزاده عضو محترم هیئت علمی پزشکی مولکولی دانشکده فناوریهای نوین از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.
وی گفت: مصطفی سلیمان نژاد عضو محترم هیئت علمی دانشکده فناوریهای نوین از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.