به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: سید محمد عمرانی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

صالحی فرد افزود: سمیرا‎ اصغرزاده عضو محترم ‎هیئت علمی پزشکی مولکولی دانشکده فناوری‌های نوین از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

وی گفت: مصطفی سلیمان نژاد عضو محترم هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.