اداره کل هواشناسی استان یزد برای امروز دوشنبه ۱۲ آبان، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد برای امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه تا چهارشنبه ۱۴ آبان ماه، هشدار سطح زرد هواشناسی صادر کرد.
در این هشدار، وزش باد بهنسبت شدید بعضاً با گرد و خاک و متعاقب آن انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد پیش بینی شده است.
همچنین از عصر امروز و در روز سهشنبه با شمالی شدن جریانات کاهش دما و متعاقب آن ماندگاری سرمای شبانه در استان یزد پیش بینی شده است.