پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم خونگیری در محوطه بیمارستان سرپل ذهاب آماده خدمات رسانی هستند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مریم میرزاده گفت: تیم خونگیری استان امروز دوشنبه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در محوطه بیمارستان سرپل ذهاب آماده دریافت خون از مردم غیور و فداکار این شهرستان است.
وی افزود: برای انجام فرآیند اهدای خون، همراه داشتن کارت ملی الزامی میباشد و از همه هماستانیهای دارای شرایط دعوت شد تا در این اقدام خداپسندانه شرکت کنند.
میرزاده تأکید کرد: حضور مردم در اهدای خون نقش مستقیم در تأمین نیاز بیماران بستری، مادران باردار و مصدومان حوادث دارد و میتواند جان بسیاری را نجات دهد.