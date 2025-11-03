پخش زنده
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از ساخت پنج شهرک جدید مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای اطراف شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جعفر قادری با بیان اینکه پنج شهرک مسکونی جدید قرار است در شهرهای اطراف شیراز ساخته شود، افزود: یک شهرک در داریون، یک شهرک در مسیر سروستان، یک شهرستان در بیضا و دو شهرک هم در مسیر کوهمره سرخی ساخته خواهد شد.
وی ادامه داد: ساخت شهرکهای مسکونی خصوصی میتواند به تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن و همچنین تأمین مسکن متقاضیان کمک کند.