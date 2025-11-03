رئيس پليس راه استان گفت : طرح تشديد برخورد با عبور اتوبوس‌، ميني بوس‌ و انواع بارکش‌ها به استثناي وانت‌ها در خط سرعت ‌بزرگراه هاي بين شهري در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ "مهدي جعفري"، اظهار داشت: تعدادي از رانندگان کاميون و اتوبوس مبادرت به تردد در خط سرعت آزادراه ها و بزرگراه مي نمايند که اين عمل موجب کندي و اخلال در حرکت ساير وسايل نقليه به ويژه سواري ها مي شود.

اين مقام مسئول بيان کرد: اين موضوع نارضايتي عموم جامعه و بي نظمي ترافيکي را در پي داشته و موجب بهم خوردن تمرکز رانندگان و تغيير مسيرهاي ناگهاني و ايجاد خطرات ترافيکي گرديده است.

سرهنگ جعفري ادامه داد: مشاهدات ميداني و گزارش هاي دريافتي نشان مي دهد برخي رانندگان وسايل نقليه باربري و مسافربري در خط سرعت تردد کرده و بدون توجه به نزديک شدن خودروهاي پشت سر، متأسفانه راه را براي عبور آنان باز نکرده و همچنان ادامه مسير مي دهند و باعث ازدحام تعداد زيادي سواري در اين مسيرها مي شوند.

وي ادامه داد: در جدول جرايم رانندگي اين رفتار تخلف محسوب شده و براي مرتکبان آن اعمال قانون در نظر گرفته شده و تيم هاي گشتي پليس راه با مشاهده اين تخلف اقدام خواهند نمود.

رئيس پليس راه استان در پايان تصريح کرد: به رانندگان اتوبوس و کاميون توصيه مي گردد نسبت به رعايت مقررات توجه جدي داشته و از عبور در خطوط سرعت بزرگراه و آزادراه خودداري نمايند، در غير اين صورت مشمول اعمال قانون خواهند شد.