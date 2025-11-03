به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری با اشاره به مصادف شدن روز ملی مبارزه با استکبار با ایام فاطمیه گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده امسال راهپیمایی ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح فردا سه شنبه در ۶۱ شهر و دهستان گیلان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این راهپیمایی در شهر رشت مرکز گیلان، در ۲ مسیر برگزار خواهد شد که عبارتند از:

مسیر شماره یک: «میدان پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب، شهرداری رشت»

و مسیر شماره دو: «ورزشگاه شهید عضدی، بلوار نامجو، خیابان پرستار، میدان فرهنگ، پیاده‌راه فرهنگی شهدای ذهاب، شهرداری رشت».

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: امسال سخنران مراسم ۱۳ آبان در رشت، حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود.