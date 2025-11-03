پرخوری می‌تواند اعصاب و خواب شما را تحت تاثیر قرار دهد از عوارض آن می‌توان به تعریق بسیار و به هم ریختن معده اشاره کرد همچنین باعث گاز معده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اگر چه بسیاری از مردم در مورد این موضوع زیاد نمی‌دانند، اما پرخوری یکی از شایع‌ترین اختلالات خوردن در بزرگسالان است و می‌تواند عواقب جدی سلامت، روانی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

در حالی که خوردن ممکن است در موارد خاص مانند اعیاد و یا یک جشن سال نو اجتناب ناپذیر باشد، اما همیشه بهتر است پیگیر اندازه غذا خوردن خود باشید. پرخوری باعث بروز چه عوارضی در بدن می‌شود؟

معده تان بهم میریزد:

غذائی که می‌خورید باید انرژی شما را تامین کند و هر چیز اضافه‌ای باید از بدن خارج شود، که این فرآیند کلی هضم نامیده می‌شود، بنابراین هنگامی که شما پرخوری میکنید، بدن تان خیلی فعال شده و باعث حرکات مکرر روده و حتی اسهال میشود، همچنین، اینکه شما چه می‌خورید هم می‌تواند موثر باشد.

به آرامی خوردن و خوب جویدن، کلید اجتناب از این وضعیت است، اگر چه پرخوری نکردن ممکن است بهترین راه حل باشد، اما اگر با این مشکل رو‌به‌رو شدید، فراموش نکنید که بدنتان را هیدراته کنید، چون بدن تان طی این فرآیند مقدار زیادی آب از دست داده است؛ آب نارگیل در چنین مواردی می‌تواند اکسیر باشد.

بدنتان حس اواسط تابستان را دارد:

اگر شما بیش از کاری که انجام میدهید بخورید، متابولیسم بدن صرف چرخه بدن میشود، ضربان قلبتان بالا می‌رود و شروع به تعریق می‌کنید، به طوری که انگار در داخل یک سونا هستید، متأسفانه هیچ راهی برای متوقف ساختن این متابولیسم وجو ندارد و هنگامی که کار متابولیسم به پایان رسید، همه چیز به حالت عادی برمیگردد.

با این حال، در طول این مدت برای اینکه کمی احساس بهتری داشته باشید، می‌توانید یک دوش آب سرد بگیرید.

مقدار زیادی گاز در داخل معده ایجاد می‌شود:

هنگامی که غذا می‌خورید، کمی هوا را نیز با غذا میبلعید و هرچه بیشتر غذا بخورید، بیشتر هوا را میبلعید. اگر شما مصرف نوشیدنی‌های گازدار را در هنگام غذا خوردن افزایش دهید، این بلع هوا نیز بیشتر میشود، بدن نیز هنگامی که غذا هضم می‌شود، گاز تولید می‌کند؛ بنابراین چنانچه بخش سلامت نمناک اشاره کرده است، تا زمانی که هوا راهی برای ورود پیدا کند، ممکن است شما احساس ناراحتی کنید، برای جلوگیری از این موضوع یا حداقل کاهش میزان ورود هوا در معده، توصیه می‌شود که به آرامی غذا بخورید و غذای خود را خوب بجوید، اما اگر گاهی احساس پریشانی می‌کنید، به آرامی راه رفتن می‌تواند کمک کند گازی را که در داخل معده شکل می‌گیرد آزاد کنید.

احساس بی قراری میکنید:

پرخوری، ممکن است باعث بی قراری و بی خوابی شود. پرخوری می‌تواند با کمک بدن در آزاد سازی هورمون‌هایی که خواب را تنظیم می‌کنند، ساعت‌های خواب شما را بهم بریزد. همچنین اگر مواد غذایی که خوردید دارای کربوهیدرات‌های زیادی (مانند ماکارونی یا کیک) بود، حتی اگر شما به موقع بخوابید، شب، زمانی که سطح قند در بدن کاهش می‌یابد، ممکن است دوباره گرسنه بیدار شوید.

بهترین کار برای جلوگیری از چنین وضعیتی، توقف خوردن قبل از خواب است. اما اگر قبلا این اشتباه را مرتکب شدید، تاریک کردن اتاق خواب و کم کردن تهویه هوا ممکن است کمک کند.

سرگیجه:

بعد از خوابیدن طولانی مدتِ بعدِ پرخوری، سرگیجه چیزی است که ممکن است اتفاق بیفتد. به این دلیل که برای هضم غذا، سوخت و ساز بدن سرعت می‌گیرد و بنابراین ضربان قلب بالا می‌رود. باز هم، هیچ راهی برای جبران این حالت وجود ندارد.

برای احساس راحتی بیشتر، مقدار زیادی مایعات بنوشید و استراحت کنید تا زمانی که این حس سرگیجه فروکش کند.

حس عصبانیت و تحریک شدگی دارید، و نمی‌توانید تمرکز کنید:

احساس ناراحتی و تحریک شدگی و یا دشواری تمرکز بر روی یک کار بعد از یک وعده غذایی عجیب و غریب، همه نشانه‌هایی است که بدن شما به سختی کار می‌کند تا تمام مواد غذایی که خورده‌اید را هضم کند.

هنگامی که شما پرخوری می‌کنید، بدن هورمون انسولین را آزاد می‌کند تا قند فراوانی ذخیره کند برای زمانی که میزان قند خون شما پایین است، یا زمانی که نیاز به انرژی بیشتری بین غذا یا ورزش دارید، که این اتفاق باعث می‌شود سطح قند خون در بدن به شدت کاهش یابد و شما انواع احساسات ناخوشایندی که نمی‌خواهید را حس می‌کنید.

اینکه به دلیل این بازی هورمون ها، حتی پس از پرخوری هم، احساس گرسنگی خواهید کرد، خنده دار است. اما فریب نخورید، بهتر است سبزیجات برگ سبز یا تخم مرغ‌هایی که شما را سیر می‌کنند بخورید و سراغ آن دسته از میان وعده‌های ناسالم نروید.

معده تان ناگهان ورم میکند:

قابل ملاحظه‌ترین تغییری که می‌کنید یک افزایش جزئی در اندازه شکم شما است. ممکن است فکر کنید که شلوارهایتان کوچکتر شده است، اما این شکم شما است که رشد کرده است! هنگامی که غذا هضم شود، معده به اندازه عادی اش بازمی گردد.

ساده‌ترین راه برای جلوگیری از این موضوع این است که به آرامی غذا بخورید، که نه تنها به شما اجازه می‌دهد که وعده غذایی خود را مزه کنید، بلکه به مغزتان به اندازه کافی زمان می‌دهد تا این که متوجه شوید چه زمانی احساس سیری می‌کنید؛ و این سیگنالی است که غذا خوردن را متوقف می‌سازد.