بارش نخستین برف پاییزی و لغزندگی جاده درگز
نخستین بارش برف پاییزی، جاده درگز و بارش باران، برخی جادههای شمالی خراسان رضوی را لغزنده کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: علاوه بر اینکه بارش برف صبحگاهی جاده ترانزیتی درگز-قوچان در محدوده گردنه تیوان را لغزنده کرده، هم اکنون بارش باران همه جادههای اصلی و فرعی در شهرستانهای درگز و قوچان را تحت تاثیر قرار داده است.
یوسف بنیاسدی اضافه کرد: همچنین به دلیل مه گرفتگی، دید افقی رانندگان در بزرگراه باغچه-تربت حیدریه محدود شده است.
او افزود: هم اینک ترافیک در دیگر جادههای استان به صورت عادی و روان جریان دارد و پدیده جوی دیگری از جمله گردو خاک ترددها را تحت تاثیر قرار نداده است.