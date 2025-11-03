پخش زنده
رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) گفت: برای نخستین بار رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس حوزه های موضوعی در این موسسه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، محمدمهدی علویانمهر افزود: در رتبهبندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیمبندی سلسلهمراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، همه حوزههای موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار میگیرند.
علویانمهر بیان کرد: ۶ رده اصلی در این طرح شامل علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی و دامپزشکی، علوم اجتماعی، علومانسانی و هنر است.
رئیس موسسه ISC در ادامه گفت: در رتبهبندی موضوعی ISC، دانشگاههای هدف بهمنظور رتبهبندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاههایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جز ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سهساله (۲۰۲۲-۲۰۲۰)، حداقل ۱۵۰ مدرک در آن حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCites ثبت شده باشند.
وی افزود: دانشگاههای اعلام شده در رتبهبندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و بر اساس قاره و کشور اعلام خواهند شد.
رتبهبندی موضوعی ISC، بر اساس ۳ معیار کلی پژوهش، فعالیت بینالمللی و نوآوری انجام میگیرد؛ که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
دانشگاههای اول تا پنجم جهان در حوزههای اصلی موضوعی در جدول زیر نشان داده شده است.
علویانمهر گفت: در رتبهبندی موضوعی ۲۰۲۴ ISC- از ایران ۴۴ دانشگاه حضور دارند که در حوزههای مختلف موضوعی حائز رتبه شدهاند.
دانشگاههایی که رتبهبندی آنها در بازه یکسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا (به لاتین) مطابق با سامانه رتبهبندی ISC است.
ساختمان موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در شیراز قرار دارد.