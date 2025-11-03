پخش زنده
امروز: -
عملیات موفق نجات و رهاسازی یک راس کل وحشی در منطقه حفاظت شده شاسکوه خراسان جنوبی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، یک رأس کل وحشی که بهطور اتفاقی وارد یکی از دامداریهای روستای استند در حاشیه منطقه حفاظتشده شاسکوه شده بود، با همکاری اهالی روستا و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه زندهگیری و به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد. رییس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیر کوه با اعلام این خبر گفت: این حیوان پس از ورود به محدوده انسانی، با هوشیاری و مسئولیتپذیری ساکنان روستا شناسایی و موضوع به محیطبانان اطلاع داده شد.
جوان افزود:مأموران یگان حفاظت محیط زیست با حضور در محل، عملیات زندهگیری را با موفقیت انجام داده و کل وحشی را به منطقه حفاظتشده شاسکوه منتقل کردند.
وی گفت: این اقدام نمونهای از تعامل سازنده میان جوامع محلی و نیروهای محیط زیست در راستای حفظ حیاتوحش و پایداری اکوسیستمهای طبیعی منطقه است.