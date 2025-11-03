پخش زنده
در اثر تصادف رانندگی در جاده نمین به اردبیل، یک نفر جان خود را از دست داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۱/۲۷ روز یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر تصادف سه خودروی پژو۴۰۵ و پراید و پژو پارس در مسیر نمین به اردبیل، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریتهای پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.
وی اظهارداشت: در این حادثه متاسفانه یک نفر فوت کرده بود.