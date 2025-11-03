به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۱/۲۷ روز یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس۱۱۵ مبنی بر تصادف سه خودروی پژو۴۰۵ و پراید و پژو پارس در مسیر نمین به اردبیل، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهارداشت: در این حادثه متاسفانه یک نفر فوت کرده بود.