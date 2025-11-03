به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت:با تغییر الگوی کشت در تیران و کرون، ۳۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۴ تن محصول از این اراضی برداشت شود.

مهدی آرپناهی با اشاره به اینکه تیران و کرون رتبه اول استان در تولید زعفران را دارد، افزود: با اجرای طرح‌های آبیاری نوین میزان مصرف آب در کشت زعفران به حداقل رسیده و میزان عملکرد محصول افزایش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی تیران و کرون گفت: هم اکنون کشت زعفران اشتغال مستقیم بیش از ۳ هزار نفر را در این شهرستان فراهم کرده است.