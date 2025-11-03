پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز دپشنبه دوازدهم آبان ۱۴۰۴، دوازدهم جمادی الاول ۱۴۴۷ و سوم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۸ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۴۵ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۱ دقیقه است.
اذان صبح فردا سه شنبه سیزدهم آبان ساعت ۵ و ۱۳ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه ثبت شده است.