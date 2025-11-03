به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام میکائیل اسکندری افزود: همزمان با سراسر کشور و استان ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه راهپیمایی دشمن‌شکن ۱۳ آبان از محلات، مساجد، ادارات و پایگاه‌ها به سمت مسیر‌های هشتگانه اصلی در تبریز آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: این راهپیمایی پس از طی مسیر‌های مختلف از مناطق مختلف شهر به محل تجمع واقع در سه راهی مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره) ختم می‌شود و مراسم اصلی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی رأس ساعت ۱۱ صبح آغاز خواهد شد.

اسکندری اظهار کرد: سخنران مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تبریز، حجت‌الاسلام علی رضایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی مسیر‌های اصلی این راهپیمایی را به شرح ذیل اعلام کرد:

مسیر اصلی شماره یک: چهارراه آبرسان، چهارراه شهید بهشتی، میدان ساعت، سه راه مصلای اعظم حضرت امام خمینی (ره)

مسیر اصلی شماره ۲: خیابان عباسی، پل قاری، میدان دانشسرا، میدان شهدا، میدان ساعت، سه راه مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره ۳: چهارراه ملل متحد، میدان فلسطین (گجیل)، میدان نماز، چهارراه شریعتی، سه راه اعظم حضرت امام خمینی (ره)

مسیر شماره ۴: نصف‌راه، باغ فجر، چهارراه شریعتی، سه راه مصلی اعظم، حضرت امام خمینی (ره)

مسیر اصلی شماره ۵: میدان قونقا، باغ فجر، چهارراه شریعتی، سه راه مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره)

مسیر اصلی شماره ۶: خیابان شریعتی جنوبی، چهارراه شریعتی، سه راه مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره)

مسیر اصلی شماره ۷: ارتش جنوبی، میدان ساعت، سه راه مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره)

مسیر اصلی شماره ۸: میدان فدک، شهید منتظری، چهارراه شهید بهشتی، میدان ساعت، سه راه مصلی اعظم حضرت امام خمینی (ره) تبریز

روز ۱۳ آبان که در تقویم کشورمان به عنوان روز «مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده، یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسیده است.

تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و شهادت دانش آموزان به دست رژیم ددمنش پهلوی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷که روز دانش‌آموز نام گرفت و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ عنوان این سه واقعه تاریخی است که هر یک اهمیت ویژه‌ای دارد و هر کدام در دوره وقوع، تاثیرگذاری خاص خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده‌اند.