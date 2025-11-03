به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امیر محسن فیوج مسوول قرارگاه جهادی امام علی (ع) استان اصفهان گفت: این گروه شامل ۴۰ پزشک متخصص زنان و زایمان، دندانپزشک، ارتوپد، رادیولوژیست و مشاوره تغذیه و کادر درمان به مدت دو روز ۵۰۰ نفر را درمان و به آنان خدمات رایگان ارائه کردند.

رضا میرزایی رئیس کمیته امداد امام خمینی دهاقان نیز گفت: یکی از وظایف اصلی کمیته امداد رسیدگی به امور محرومان از جمله بهداشت و درمان مدد جویان است که در این زمینه طبق تفاهم نامه با قرارگاه امام علی استان گروه جهادی امام علی این گروه در شهرستان دهاقان حضور یافتند.