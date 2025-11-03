به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در دیدار با سرمایه‌گذار بخش شیلات، گفت: برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد نخستین واحد فرآوری و کنسرو ماهیان سردآبی در استان با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شده که این طرح که رویکرد صادراتی و هدف تکمیل زنجیره تولید و زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر ابجاد خواهد شد.

استاندار بر اهمیت تکمیل زنجیره تولید محصولات آبزی و شیلات تأکید کرد و افزود: کهگیلویه و بویراحمد سالانه با تولید ۲۳ هزار تن ماهیان سردآبی، ۱۰ درصد تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده و با وجود کسب رتبه سوم کشوری، باید تلاش کنیم این جایگاه را ارتقا دهیم.

وی اضافه کرد: در راستای تکمیل حلقه‌های زنجیره شیلات و ماهیان سردآبی در استان، نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم و خوشبختانه یکی از سرمایه‌گذاران استان که هم‌اکنون در زمینه تولید خوراک فعالیت دارد، برای توسعه و راه‌اندازی صنایع تبدیلی اعلام آمادگی کرده‌است.

رحمانی اعلام کرد: سرمایه گذار مصمم است که با سرمایه‌گذاری بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان، حلقه آخر زنجیره شیلات شامل بسته‌بندی، فرآوری و تولید کنسرو را ایجاد کرده و زیرساخت‌های لازم را فراهم نماید که این اقدام علاوه بر تکمیل زنجیره، اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر را ایجاد می‌کند.

وی با تاکیدبر اینکه در این طرح سرمایه‌گذار، رویکردی صادرات‌محور در زمینه خوراک، بسته‌بندی و کنسرو خواهد داشت، یادآور شد: در بخش کنسرو محصولات، سرمایه‌گذار در حال انجام مراحل آزمایشی کنسرو ماهی قزل‌آلا و سالمون است که تاکنون با موفقیت همراه بوده و اگر این مرحله به تولید انبوه برسد، این اتفاق برای اولین بار به صورت موفق در کهگیلویه و بویراحمد کلید می‌خورد.