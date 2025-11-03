پخش زنده
روابطعمومی شرکت آب منطقهای کرمانشاه، اعلام کرد :در یک عملیات هماهنگ و در مدت یک روز، ۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در دشت بیلوار از توابع شهرستان کرمانشاه پر و مسلوب المنفعه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کامران رحیمی بیستونی، مدیر منابع آب شهرستان کرمانشاه، گفت: این اقدام با دستور مقام محترم دادستان و همکاری نیروی انتظامی در راستای اجرای مصوبات کارگروه سازگاری با کمآبی و صیانت از منابع ارزشمند آبهای زیرزمینی انجام گرفت.
وی افزود: با اجرای این طرح، سالانه حدود ۳.۲ میلیون مترمکعب آب صرفهجویی و از برداشتهای غیرمجاز در محدودههای قلعهشاخانی و قیسوند جلوگیری میشود.
رحیمی با هشدار به دارندگان چاههای غیرمجاز تأکید کرد: هرگونه حفر یا احیای چاه بدون مجوز تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مردم منطقه قدردانی کرد و گفت: این روند تا دستیابی به تعادل و پایداری در منابع آب زیرزمینی ادامه خواهد داشت.