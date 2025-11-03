با تداوم وضعیت ناسالم و هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، هشدار خودمراقبتی برای مشهدی ها صادر شد.

مسعود یاوری افزود: همچنین همه فعالیت‌های ورزشی در شهر مشهد به ویژه در مدارس، امروز ممنوع است.

او توصیه کرد شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک، با محدود کردن یا حذف تردد‌های غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی، از درگیر شدن با پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.

وی تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند و همچنین

رئیس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار خراسان رضوی گفت: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

یاوری همچنین از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش تردد‌ها و رعایت هشدار‌های خود مراقبتی را فراهم کنند.