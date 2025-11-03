پخش زنده
پویش نه به هزینههای اضافی که برای نخستین بار با همت مردم و مسئولین مطرح شد و با استقبال عمومی شهروندان صفی آبادی روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پویشی که برای نخستینبار با همت مردم و مسئولان مطرح شد و با استقبال عمومی شهروندان بام و صفی آبادی روبهرو شد. این حرکت نیک، الگویی ست تا یاد عزیزان خود را با اعمال خیر و ماندگار، جاودانه سازند.
در گسترش این فرهنگ ارزشمند، حجتالاسلام علیزاده، امامجمعه معزز شهرستان بامصفیآباد، نقشی محوری و اثرگذار داشتهاند.
وی با بینشی دلسوزانه، نه تنها از ابتدا با این پویش همراه شدند، بلکه با حضور میدانی در منازل داغدیدگان و تاکید بر پرهیز از تجملات، نقش الگویی برای دیگران ایفا کردهاند.
همراهی ایشان در کنار رئیس و اعضای شورای اسلامی صفیآباد، موجب دلگرمی خانوادهها و گسترش این سنت حسنه در سطح منطقه شده است که خانوادهها با کم کردن و حذف هزینههای اضافی مراسمات ترحیم کمک به تجهیز مرکز درمانی میگیرند و در خدمات عام المنفعه شریک میشوند.
