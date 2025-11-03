افشای ناگهانی دونالد ترامپ درباره انجام اسکن‌ام‌آر‌آی، بار دیگر پرسش‌هایی را درباره شفافیت وضعیت جسمانی او و ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی درباره سلامت رؤسای‌جمهور آمریکا برانگیخته است.

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه «دهیل»، ترامپ که مسن‌ترین فردی است که تاکنون به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شده، در جریان سفرش به ژاپن به خبرنگاران گفت: «من یک‌ام‌آر‌آی انجام دادم، کاملاً عالی بود.»، اما او هیچ توضیحی درباره علت این آزمایش ارائه نکرد و سخنگوی کاخ سفید نیز از بیان جزئیات خودداری کرد.

این گزارش افزود: چندی پیش ترامپ برای دومین بار در شش ماه گذشته به مرکز پزشکی نظامی والتر رید مراجعه کرده بود. پزشک کاخ سفید در یادداشتی اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور در «سلامت عمومی بسیار خوبی» به سر می‌برد، اما بعداً ترامپ فاش کرد که علاوه بر آزمایش‌های فیزیکی،‌ام‌آر‌آی و تست شناختی نیز انجام داده است.

در ادامه آمده است: «جفری کولمن» پزشک سابق کاخ سفید که به سه رئیس‌جمهور خدمت کرده است، گفت انجام‌ام‌آر‌آی برای مردی ۷۹ ساله امری غیرعادی نیست، اما درباره زمان‌بندی و نوع معاینات ابهام‌هایی وجود دارد. او گفت: «رفت‌و‌برگشت از کاخ سفید به والتر رید حدود هشت دقیقه با بالگرد طول می‌کشد، پس مشخص است که او چند ساعت تحت مراقبت بوده، اما نمی‌دانیم دقیقاً برای چه؟!»

این گزارش اضافه کرد: کارشناسان می‌گویند هیچ الزام قانونی برای افشای وضعیت سلامتی رئیس‌جمهور وجود ندارد، اما تاریخ آمریکا مملو از موارد پنهان‌کاری در این زمینه است. برای مثال، «گراور کلیولند» در قرن نوزدهم جراحی تومور سرطانی را به‌طور مخفیانه در یک کشتی انجام داد؛ «وودرو ویلسون» پس از سکته مغزی ماه‌ها از انظار عمومی دور ماند و همسرش عملاً وظایف او را برعهده گرفت؛ و دولت «جان اف. کندی» نیز بیماری‌های جدی او از جمله اختلال غده فوق‌کلیوی را پنهان کرد.

این گزارش افزود: تحلیلگران می‌گویند پزشکان کاخ سفید انگیزه‌ای برای افشای کامل واقعیت ندارند، زیرا رئیس‌جمهور کارفرمای مستقیم آنهاست. در دوران بایدن نیز تردید‌هایی درباره توان شناختی او مطرح شد و با وجود گزارش‌های رسمی از «سلامت خوب»، دموکرات‌ها پس از مناظره ضعیف او با ترامپ، او را از رقابت انتخاباتی کنار گذاشتند.

در پایان گزارش آمده است: تاریخ پزشکی ترامپ نیز همواره با ابهام و پنهان‌کاری همراه بوده است؛ از جمله مخفی کردن شدت ابتلای او به کووید–۱۹ در سال ۲۰۲۰ و انتشار نامه‌ای در سال ۲۰۱۵ که پزشکش بعد‌ها اعتراف کرد متن آن را خود ترامپ دیکته کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که «ارائه گزینشی اطلاعات پزشکی رئیس‌جمهور به افکار عمومی اعتمادسازی نمی‌کند و به منافع ملی آسیب می‌زند.»