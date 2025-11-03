به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان گرگان از میدان شهرداری–خیابان شهداء به سمت مصلی وحدت ساعت ۹ صبح

۲. کردکوی از میدان انقلاب به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۹ صبح

۳. بندرترکمن ازمدرسه غزه، خیابان جمهوری به سمت محوطه آموزش و پرورش ساعت ۱۰ صبح

۴. بندرگز از مسجد محمدیه به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح

۵. علی آباد از مسجد محمدیه به سمت میدان ولایت ساعت ۱۰ صبح

۶. رامیان از میدان امام علی (ع) به سمت شهرداری رامیان ساعت ۹ صبح

۷. مینودشت ازمیدان مرکزی به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰ صبح

۸. کلاله از مسجد جامع–میدان احمدی به سمت میدان امام خمینی (ره) ساعت ۹:۳۰ صبح

۹. گنبد از مسجد قائمیه به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۹ صبح

۱۰. گمیشان ازفلکه مرکزی به سمت چهارراه قائم ساعت ۹ صبح

۱۱. آزادشهراز مقابل سپاه شهرستان آزادشهر به سمت حسینیه اعظم ساعت ۱۰ صبح

۱۲. آق قلا از میدان وحدت (مختومقلی) به سمت میدان امام خمینی (ره) ساعت ۱۰ صبح

۱۳. مراوه تپه ازمسجد امام علی (ع) به سمت میدان مرکزی (مختومقلی) ساعت ۹:۳۰ صبح

۱۴. گالیکش از خیابان گلزار شهداء به سمت چهارراه بانک ملی ساعت ۱۰ صبح

۱۵. انبارالوم از میدان امام خمینی (ره) به سمت یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۰ صبح

۱۶. نگین شهراز مسجد المهدی (عج) به سمت مسجدصاحب الزمان (عج) ساعت ۱۰ صبح

۱۷. نوده خاندوز ازمسجد جامع به سمت میدان شهدای غواص ساعت ۹ صبح

۱۸. گلیداغ از میدانشهر به سمت چهارراه داغستانی ساعت ۹:۳۰ صبح

۱۹. تاتار علیا از میدان مختومقلی به سمت مسجد جامع ساعت ۹ صبح

۲۰. دلند از حوزه مقاومت بسیج به سمت مسجد جامع (مصلی) ساعت ۱۰ صبح

۲۱. خان ببین ازمیدان حکیم میرفندرسکی به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۹ صبح

۲۲. فاضل آباد ازچهارراه شیرنگ به سمت گلزار شهداءساعت ۱۰ صبح

۲۳. مزرعه کتول ازحوزه مقاومت بسیج به سمت حسینیه صابری ساعت ۱۰ صبح

۲۴. سنگدوین ازمسجدمحمدرسو ل الله (ص) به سمت یادمان شهدای گمنام ساعت ۱۰ صبح

۲۵. شیرنگ ازآموزشگاه به سمت دبستان سوده ساعت ۹ صبح

۲۶. دوزین ازسه راهی دوزین به سمت مسجد پنج تن آل عبا (ع) (مصلی) ساعت ۱۰ صبح

۲۷. صادق آباد از مسجد امام جعفر صادق (ع) به سمت مدرسه برکت ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۸. ینقاق ازمدرسه شهید مفتح به سمت مسجد امام حسین (ع) ساعت ۹:۳۰ صبح

۲۹. سرخنکلاته از مقابل مرکز بهداشت به سمت مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح

۳۰. قرق از میدان امام حسن عسگری (ع) به سمت گلزار شهدای گمنام ساعت ۹ صبح

۳۱. فراغی از میدان شهرداری به سمت گلزار شهداءساعت ۹:۳۰ صبح

۳۲. اینچه برون از مقابل بخشداری - میدان مختومقلی به سمت دبیرستان شریف ساعت ۱۰ صبح

۳۳. مهترکلاته ازشرکت تعاونی به سمت مسجد جامع ساعت ۹ صبح

۳۴. دنگلان از مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت ورودی روستا ساعت ۹ صبح

۳۵. یساقی از مدرسه شهید پاسندی به سمت خیابان شهید سلطانی ساعت ۹ صبح

۳۶. میاندره از مسجد جامع به سمت مدرسه شهید روهنده ساعت ۹ صبح

۳۷. نوکنده از مقابل شهرداری به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰ صبح

۳۸. داشلی برون از مسجد عرفانیه به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۱۰ صبح

۳۹. کرند از چهار راه عرفانیه به سمت میدان وحدت ساعت ۱۰ صبح

۴۰. قلعه قافه از مرکز روستا به سمت امام زاده حلیمه خاتون ساعت ۱۰ صبح

۴۱. کلاسره از مسجد جامع به سمت مزار شهداء ساعت ۱۰ صبح

۴۲. سیمین شهرازچهارراه بسیج به سمت مصلی نماز جمعه ساعت ۹ صبح