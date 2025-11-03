به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، مساحت باغات مرکبات این شهرستان را ۶۵۸ هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: پیش بینی می‌شود امسال ۱۳۸ هزار و ۱۸ تن انواع مختلف مرکبات از باغ‌های این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.

سیدحسین اسلامی با هشدار درباره رنگ‌آوری مرکبات، این اقدام را غیراخلاقی و خطری برای سلامت جامعه خواند و از نظارت مستمر برای جلوگیری از برداشت زودهنگام و عملیات رنگ‌افزایی در مرکبات خبر داد.

وی گفت: رنگ‌آوری مرکبات امری غیراخلاقی و خطری برای سلامت جامعه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اجرای بازدید‌های دوره‌ای و مستمر برای نظارت بر این موضوع خبر داد و افزود: این بازدید‌ها به منظور پیشگیری از اقدامات غیراستاندارد در فرآیند تولید و عرضه مرکبات انجام می‌شود.

اسلامی با بیان اینکه مصرف مرکبات رنگ آوری شده می‌تواند تهدیدی جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان باشد و بر ضرورت عرضه محصولات طبیعی و باکیفیت تأکید کرد و افزود: مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد با همکاری نهاد‌های نظارتی، بر روند برداشت و عرضه مرکبات در این شهرستان نظارت دقیق خواهد داشت.