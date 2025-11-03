گام برداشتن نسل امروز در مسیر آرمان های نسل دیروز
دانش آموزان امروز ،پای آرمان های انقلاب ایستاده اند
دانش آموزان به عنوان موتور محرک ایران اسلامی مثل نسل اول انقلاب پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دانش آموزان بویین میاندشتی با شمردن برخی از خباثتهای وجنایتهای آمریکا درایران وجهان گفتند:آمریکا فقط برای چپاول وغارت ثروت دیگر کشورها به طریق مختلف توطئه میکند وهرکجا جنگ وجنایتی رخ میدهد بدون شک آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت دارد .
برخی دانش آموزان اشاره کردند که تجربه نشان داده است آمریکا پایبند به هیچ معاهده وپیمانی نیست و همیشه از پیمانهایی که با دیگر کشورها بسته خارج شده است و برای تجاوز به کشورها معمولا بهانههایی طراحی میکند تا به کارهای خود مشروعیت بدهد.
