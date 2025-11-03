به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دانش آموزان بویین میاندشتی با شمردن برخی از خباثت‌های وجنایت‌های آمریکا درایران وجهان گفتند:آمریکا فقط برای چپاول وغارت ثروت دیگر کشور‌ها به طریق مختلف توطئه می‌کند وهرکجا جنگ وجنایتی رخ می‌دهد بدون شک آمریکا مستقیم یا غیر مستقیم در آن دخالت دارد .

برخی دانش آموزان اشاره کردند که تجربه نشان داده است آمریکا پایبند به هیچ معاهده وپیمانی نیست و همیشه از پیمان‌هایی که با دیگر کشور‌ها بسته خارج شده است و برای تجاوز به کشور‌ها معمولا بهانه‌هایی طراحی می‌کند تا به کار‌های خود مشروعیت بدهد.