مصوباتی که در نتیجه برگزاری میز خدمت در روستاها ثبت میشوند، پس از چهل روز در فرمانداری شازند پیگیری خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ میز خدمت با حضور جمعی از مسئولان شهرستان با هدف احصا و حل مشکلات مردم، با عنوان «روستاگردشی» در روستاهای بخش مرکزی شازند برگزار شد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در حاشیه این برنامه گفت: با پیگیریهای انجامشده و گرفتن اعتبار از وزیر نیرو، مقرر شد در نخستین فرصت آگهی مناقصه پروژههای مربوط به آبفا منتشر شود تا مشکلات موجود در زمینه آب شرب مرتفع گردد.
هوشنگ هادیانپور افزود: در صورت تداوم برنامه دهگردشی طی هفته آینده، بازدید از همه ۲۲۳ روستای شهرستان پایان خواهد یافت. پس از آن، برنامه بازدید از ۶ شهر شهرستان نیز در دستور کار قرار دارد تا هر هفته مشکلات یک شهر بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار گیرد.
فرماندار شهرستان شازند نیز هدف از برگزاری میز خدمت را ارتباط مستقیم مسئولان با مردم عنوان کرد و گفت: حضور مسئولان در میان مردم باعث میشود مشکلات از نزدیک شنیده شود و تصمیمات لازم برای رفع آنها اتخاذ گردد.
حجتاله نصیری افزود: مصوبات این میزهای خدمت در بازه زمانی یک ماه تا چهل روز پس از برگزاری، در فرمانداری پیگیری خواهند شد تا نتایج ملموسی برای مردم به همراه داشته باشند.