فرماندار جیرفت گفت: برخی محدودیتها در عرضه بنزین کاهش یافته و همه جایگاهها کارت سوخت آزاد دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، روحبخش بیگ زاده در جلسه ستاد سوخت شهرستان جیرفت اعلام کرد: شهروندان میتوانند هر روزه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ و به میزان ۲۰ لیتر با کارت آزاد جایگاه سوختگیری کنند و این تصمیم فقط برای رفاه حال مردم و کاهش صف گرفته شده که با نظارت بسیار جدی و همه جانبه همراه خواهد بود.
فرماندار جیرفت افزود: باید برای تامین سوخت مورد نیاز گلخانه داران برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ناشی از نوسانات دما اقدام شود.
وی ادامه داد: بخش ساردوئیه خیلی سرد، بخش اسفندقه و جبالبارز سرد و بقیه مناطق شهرستان گرم هستند و نفت سفید مورد نیاز مناطق سرد و خیلی سرد طی چهار روز پیشرو توزیع خواهد شد.
خانم بیگ زاده از تعیین تکلیف جایگاه سوخت جبالبارز نیز خبر داد و گفت: بعد از این باید نظارتها برای جلوگیری از تخلفات بیشتر شود.
رئیس تعزیرات حکومتی جیرفت نیز با اشاره به بازرسیهای جدی از جایگاههای عرضه سوخت و رد هر گونه کوتاهی، گفت: اگرچه با اخلالگران در توزیع سوخت باید برخورد شود، اما لازمه رضایتمندی مردم با حفظ اقتدار، انعطاف پذیری است.
محمد هادینژاد از نحوه عرضه سوخت در جیرفت با وجود صفهای عریض و طویل انتقاد کرد و افزود: مردم نباید از بابت تخلفات چند نفر دچار مشکل شوند و میطلبد همه به کمک شرکت نفت بیایند.
رئیس شرکت پخش فرآوردههای نفتی جیرفت هم در این نشست بیان کرد: این شرکت مسئول تخصیص سوخت است، اما با وجود همه تدابیر هنوز شاهد یکسری تخلفات هستیم.
ایراننژاد از فعالیت ۳۳ جایگاه عرضه سوخت در جیرفت خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ جایگاه به طور کامل به سامانه پلاکخوان و سرور وصل شدهاند، ۱۰ جایگاه در حال انجام کار و ۳۰ درصد هنوز فاقد زیرساخت است.
رئیس شرکت پخش فرآوردههای نفتی جیرفت گفت: جایگاههای صاحب الزمان چهارراه زندان و جایگاه واقع در میدان ۱۷ شهریور شهر جیرفت به دلیل مسائل ترافیکی به صورت آزاد کارت اضطراری جایگاه ندارند، اما به سایر جایگاهها کارت سوخت آزاد ارائه شده است.
ایراننژاد افزود: در راستای جلوگیری از حوادث که تبعات آن برای مناطق مسکونی همجوار نیز خطرآفرین است، جایگاه CNG جوادالائمه شهر جیرفت تا اطلاع بعدی و رفع نواقص و رعایت استانداردهای لازم تعطیل شده است.