به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدصادق معتمدیان، شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی «تهران ۲۰» گفت: بحث حریم تهران، یکی از مسائل مهم و چالشی چند دهه اخیر در استان تهران بوده است.

استاندار تهران با بیان اینکه آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری برای حریم تهران به سال ۱۳۷۱ بازمی‌گردد که مساحت حریم شهر تهران را ۱۹۳۳ کیلومتر مربع تعیین کرده بود گفت: به دلیل تحولات بعدی، مانند ایجاد استان البرز و شهر‌ها و شهرستان‌های جدید، این مصوبه دیگر پاسخگوی نیاز‌های امروز نبود.

وی افزود: در سال ۱۳۸۶، شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد که حریم شهر تهران را به عنوان حریم پایتخت، از ۱۹۳۳ کیلومتر مربع به ۵۹۱۸ کیلومتر مربع افزایش داد و با این حال، یک مشکل بزرگ وجود داشت و این مصوبه با دو قانون مغایرت داشت؛ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر‌ها و به ویژه ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری و این ماده صراحت دارد که هرگونه حریم باید در حوزه مرز‌های سیاسی همان شهر یا شهرستان تعریف شود.

استاندار تهران بیان کرد: اگر مصوبه ۱۳۸۶ به همین شکل اجرا می‌شد، عملاً هشت شهرستان و ۳۱ شهر استان تهران دچار مناقشه و نوعی "رهاشدگی بین حریم‌ها" می‌شدند و به همین دلیل، به علت این مغایرت‌های قانونی، این مصوبه در همه این سال‌ها بلاتکلیف ماند و هیچ‌گاه از سوی دولت‌های گذشته یا مجلس، اصلاح لازم برای رفع مغایرت انجام نشد.

وی عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های جدی بنده از ابتدای ورود به استانداری تهران در دولت چهاردهم، که با سفر‌های میدانی فراوان به تمامی شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستا‌ها و همچنین برگزاری بیش از ۳۰ جلسه پربار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به آن اشراف پیدا کردیم، همین مسئله رهاشدگی حریم‌ها بود.

معتمدیان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت تهران با استفاده از اختیارات خود، مسئولیت صیانت و حفاظت از حریم‌های شهر تهران را به شهرداری تهران محول کرد، اما منوط به هماهنگی کامل با فرمانداران و بخشداران مربوطه نمود و خوشبختانه پس از پیگیری‌های مستمر، مصوبه جدید حریم پایتخت در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. این مصوبه با رفع مغایرت‌های قانونی قبلی، چارچوب روشن و قانونی برای مدیریت یکپارچه کلانشهر تهران و حل معضلاتی مانند مکان‌یابی آرامستان‌ها، دفع زباله و جلوگیری از تداخل بی‌رویه حریم‌ها فراهم می‌کند. این پایان بخش یک بلاتکلیفی طولانی‌مدت برای پایتخت است.

معتمدیان: وضعیت آب تهران در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه است

وی با اشاره به اینکه وضعیت منابع آبی تهران خوب نیست و شرایطی که در آن قرار داریم، در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده گفت: این ششمین سال خشکسالی پیاوری در تهران است، برای اولین بار در تاریخ، میزان بارندگی در آبان ماه صفر میلی‌متر بوده و است.

معتمدیان: بارگذاری جمعیت ۲۱ برابر میانگین کشور است

استاندار تهران در خصوص بار گذاری جمعیت گفت: وسعت استان تهران کمتر از ۱.۲ درصد مساحت کل کشور است، اما نزدیک به ۱۷-۱۸ میلیون نفر در آن بارگذاری شده‌اند و در برخی شهرستان‌های اطراف تهران مانند بهارستان و قدس، بارگذاری جمعیتی به ۲۱ برابر میانگین کشوری رسیده، افزون بر این، نیمی از اتباع خارجی کشور در استان تهران ساکن هستند و روزانه ۳.۵ تا ۴ میلیون نفر تردد از سایر استان‌ها به دلیل تمرکز اداری، فشار مضاعفی بر پایتخت وارد می‌کند.

معتمدیان: ۷۰ درصد از اتباع، با رضایت از تهران خارج شده‌اند

استاندار تهران درباره خروج اتباع عنوان کرد: آمار‌های ما نشان می‌دهد که از ابتدای امسال، ۴۷۰ هزار نفر از اتباع از استان تهران خارج شده‌اند. نکته بسیار مهم اینجاست که ۷۰ درصد آنان با رضایت خود این اقدام را انجام داده‌اند.

معتمدیان از رصد آثار مثبت اجتماعی و اقتصادی خروج اتباع خبر داد و افزود: این جابجایی جمعیتی، آثار بسیار مهمی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، موضوع حریم و مدیریت شهری داشته است و ما این آثار و همچنین زحماتی که کشیده شده را به دقت پیگیری می‌کنیم و نتایج را در آینده با مردم به اشتراک خواهیم گذاشت.