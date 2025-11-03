به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۲ آبان در خرمشهر با ۱۵۶، کارون با ۱۶۱، اهواز با ۱۸۴ و شوشتر با ۱۶۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شهر‌های هویزه با ۲۰۴ و سوسنگرد با ۲۷۶ میکروگرم بر مکتر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم گزارش شده است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماهشهر، آغاجاری، بهبهان و زفول در وضع نارنجی و شهر‌های آبادان، شادگان، هندیجان، هفتکل، باغملک، ایذه، دزپارت، اندیکا، مسجدسلیمان، ملاثانی و شوش در وضع زرد و قابل قرار دارد.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.