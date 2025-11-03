معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: یک کلینیک زیبایی پوست و لیزر به دلیل مداخله در امور پزشکی و نداشتن مجوز مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر علی زارع هروکی گفت : به دنبال بازرسی و نظارت‌های اداره نظارت بر درمان این معاونت، یک کلینیک زیبایی پوست و لیزر به دلیل مداخله در امور پزشکی و نداشتن مجوز مهر و موم شد.

زارع هروکی از شهروندان تقاضا کرد از مراجعه به مراکز غیر مجاز ارائه دهنده خدمات در زمینه پوست اعم از تزریق ژل، بوتاکس، مزوتراپی، لیزر میکرونیدلینگ وغیره خودداری کنند.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف می‌توانند به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهیدصدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.